https://ria.ru/20230724/afrika-1885857156.html

Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов

Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.07.2023

Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов

Президент Владимир Путин отметил, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T01:47

2023-07-24T01:47

2023-07-24T01:47

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов. "Хотел бы с удовлетворением отметить, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов США. Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше", - говорится в статье президента "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что российские компании заинтересованы активнее работать на континенте в сфере высоких технологий и геологоразведке, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве. "Происходящие в мире изменения требуют поиска решений, связанных с налаживанием новых транспортно-логистических цепочек, формированием валютно-финансовой системы и механизмов взаимных расчетов, безопасных и свободных от неблагоприятных внешних воздействий", - отметил президент. "Понимаем, какое значение имеет бесперебойное снабжение продовольствием для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств. Исходя из этого, мы всегда уделяли большое внимание вопросам, связанным с поставками африканским странам пшеницы, ячменя, кукурузы, других культур. Причем делали это как на договорной основе, так и безвозмездно, в качестве гуманитарной помощи, в том числе по линии Продовольственной программы ООН. Так, в 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – еще почти 10 миллионов тонн", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html

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россия, африка, сша, владимир путин, оон, экономика