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Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.07.2023
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01:47 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/afrika-1885857156.html
Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов
Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.07.2023
Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов
Президент Владимир Путин отметил, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T01:47
2023-07-24T01:47
россия
африка
сша
владимир путин
оон
экономика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов. &quot;Хотел бы с удовлетворением отметить, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов США. Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше&quot;, - говорится в статье президента &quot;Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего&quot;, опубликованной на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что российские компании заинтересованы активнее работать на континенте в сфере высоких технологий и геологоразведке, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве. "Происходящие в мире изменения требуют поиска решений, связанных с налаживанием новых транспортно-логистических цепочек, формированием валютно-финансовой системы и механизмов взаимных расчетов, безопасных и свободных от неблагоприятных внешних воздействий", - отметил президент. "Понимаем, какое значение имеет бесперебойное снабжение продовольствием для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств. Исходя из этого, мы всегда уделяли большое внимание вопросам, связанным с поставками африканским странам пшеницы, ячменя, кукурузы, других культур. Причем делали это как на договорной основе, так и безвозмездно, в качестве гуманитарной помощи, в том числе по линии Продовольственной программы ООН. Так, в 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – еще почти 10 миллионов тонн", - добавил Путин.
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россия, африка, сша, владимир путин, оон, экономика
Россия, Африка, США, Владимир Путин, ООН, Экономика
Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов

Путин: товарооборот России с Африкой в 2022 году достиг почти 18 миллиардов долларов

© Depositphotos.com / genasonСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Depositphotos.com / genason
Сухогруз. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов.
«

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов США. Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше", - говорится в статье президента "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что российские компании заинтересованы активнее работать на континенте в сфере высоких технологий и геологоразведке, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве.
"Происходящие в мире изменения требуют поиска решений, связанных с налаживанием новых транспортно-логистических цепочек, формированием валютно-финансовой системы и механизмов взаимных расчетов, безопасных и свободных от неблагоприятных внешних воздействий", - отметил президент.
"Понимаем, какое значение имеет бесперебойное снабжение продовольствием для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств. Исходя из этого, мы всегда уделяли большое внимание вопросам, связанным с поставками африканским странам пшеницы, ячменя, кукурузы, других культур. Причем делали это как на договорной основе, так и безвозмездно, в качестве гуманитарной помощи, в том числе по линии Продовольственной программы ООН. Так, в 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 миллиона тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – еще почти 10 миллионов тонн", - добавил Путин.
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