https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885846079.html

Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК

Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК - РИА Новости, 23.07.2023

Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина погибший в зоне СВО военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T22:51

2023-07-23T22:51

2023-07-23T22:59

специальная военная операция на украине

россия

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пятихатки

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина погибший в зоне СВО военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в ведомстве."По поручению председателя Следственного комитета России Ростислав Журавлёв будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что значимость и опасность профессии военного журналиста невозможно переоценить: военные корреспонденты сегодня находятся не только на передовой информационной войны, но и на самых сложных участках проведения СВО, формируя у общественности объективное мнение о происходящем в зоне спецоперации."Погибший Ростислав Журавлёв - один из тех журналистов, которые всегда отстаивали и доносили правду", - подчеркнули в ведомстве.По данным следствия, 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области вооруженные формирования Украины прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе.В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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Наталья Макарова

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Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. 2023-07-23T22:51 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, следственный комитет россии (ск рф), ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, александр бастрыкин, риа новости, пятихатки, запорожская область