https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885846079.html
Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК
Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК - РИА Новости, 23.07.2023
Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина погибший в зоне СВО военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:51
2023-07-23T22:51
2023-07-23T22:59
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
александр бастрыкин
риа новости
пятихатки
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина погибший в зоне СВО военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в ведомстве."По поручению председателя Следственного комитета России Ростислав Журавлёв будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что значимость и опасность профессии военного журналиста невозможно переоценить: военные корреспонденты сегодня находятся не только на передовой информационной войны, но и на самых сложных участках проведения СВО, формируя у общественности объективное мнение о происходящем в зоне спецоперации."Погибший Ростислав Журавлёв - один из тех журналистов, которые всегда отстаивали и доносили правду", - подчеркнули в ведомстве.По данным следствия, 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области вооруженные формирования Украины прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе.В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
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Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами.
Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область.
2023-07-23T22:51
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Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК
Военкор РИА Новости Журавлев посмертно представлен к награде СК "Доблесть и отвага"