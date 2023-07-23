Рейтинг@Mail.ru
Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 23.07.2023 (обновлено: 22:59 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885846079.html
Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК
Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК - РИА Новости, 23.07.2023
Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина погибший в зоне СВО военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:51
2023-07-23T22:59
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
александр бастрыкин
риа новости
пятихатки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885674473_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_e4fff20bc68118638a3fb0a7faee9c6b.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина погибший в зоне СВО военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в ведомстве."По поручению председателя Следственного комитета России Ростислав Журавлёв будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что значимость и опасность профессии военного журналиста невозможно переоценить: военные корреспонденты сегодня находятся не только на передовой информационной войны, но и на самых сложных участках проведения СВО, формируя у общественности объективное мнение о происходящем в зоне спецоперации."Погибший Ростислав Журавлёв - один из тех журналистов, которые всегда отстаивали и доносили правду", - подчеркнули в ведомстве.По данным следствия, 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области вооруженные формирования Украины прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе.В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
россия
пятихатки
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область.
2023-07-23T22:51
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885674473_45:60:1245:960_1920x0_80_0_0_1541af42f67144dd222d9f227135256e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, александр бастрыкин, риа новости, пятихатки, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Александр Бастрыкин, РИА Новости, Пятихатки, Запорожская область
Военкор Журавлев посмертно представлен к ведомственной награде СК

Военкор РИА Новости Журавлев посмертно представлен к награде СК "Доблесть и отвага"

© Фото : Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Нежурка/Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина погибший в зоне СВО военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"По поручению председателя Следственного комитета России Ростислав Журавлёв будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага", - сказали в ведомстве.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
22 июля, 15:48
В СК РФ добавили, что значимость и опасность профессии военного журналиста невозможно переоценить: военные корреспонденты сегодня находятся не только на передовой информационной войны, но и на самых сложных участках проведения СВО, формируя у общественности объективное мнение о происходящем в зоне спецоперации.
«
"Погибший Ростислав Журавлёв - один из тех журналистов, которые всегда отстаивали и доносили правду", - подчеркнули в ведомстве.
По данным следствия, 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области вооруженные формирования Украины прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе.
В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ростислав ЖуравлевУмер военкор Ростислав ЖуравлевАлександр БастрыкинРИА НовостиПятихаткиЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала