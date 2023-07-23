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В Бейруте отслужили панихиду по погибшему военкору Ростиславу Журавлеву
В Бейруте отслужили панихиду по погибшему военкору Ростиславу Журавлеву - РИА Новости, 23.07.2023
В Бейруте отслужили панихиду по погибшему военкору Ростиславу Журавлеву
Панихиду по погибшему от рук украинских военных корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву отслужили в Бейруте РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:06
2023-07-23T16:06
2023-07-23T16:28
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БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Панихиду по погибшему от рук украинских военных корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву отслужили в Бейруте Церковная служба прошла в православном храме ливанской столицы, сообщает корреспондент РИА Новости. На ней присутствовали сотрудники посольства России в Ливане, представители российской диаспоры, а также местные жители. "На панихиде молились об упокоении Ростислава", - сообщила корреспонденту одна из прихожан храма. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.
https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885773503.html
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в мире, бейрут, ростислав журавлев, россия, ливан
В мире, Бейрут, Ростислав Журавлев, Россия, Ливан
В Бейруте отслужили панихиду по погибшему военкору Ростиславу Журавлеву
В Бейруте отслужили панихиду по погибшему от рук ВСУ военкору Ростиславу Журавлеву