https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885787111.html

В Крыму назвали гибель военкора РИА Новости Журавлева большой трагедией

В Крыму назвали гибель военкора РИА Новости Журавлева большой трагедией - РИА Новости, 23.07.2023

В Крыму назвали гибель военкора РИА Новости Журавлева большой трагедией

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева профессиональным журналистом и патриотом... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:28

2023-07-23T12:28

2023-07-23T12:28

ростислав журавлев

владимир константинов

обстрел группы журналистов в зоне сво

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева профессиональным журналистом и патриотом России, а его гибель – большой трагедией. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля. Фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное, он был доставлен в Крым. "Гибель профессионального журналиста, патриота России, молодого, мужественного человека — большая трагедия для нас. Ещё тягостнее воспринимается это печальное известие на фоне того, что недавно Ростислав отметил день рождения. Ростислав освещал ход спецоперации из самых горячих точек, все время находился на передовой", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, "киевский нацистский режим" развернул настоящую охоту на тех, кто говорит правду, поскольку боится её, как "черт ладана". "Эта хунта неизбежно ответит за все свои преступления, убийства мирных граждан, лучших людей Русского мира", - подчеркнул Константинов. Глава парламента также выразил соболезнование родным и близким, коллективу РИА Новости, коллегам Журавлева, а пострадавшим от обстрела журналистам — скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростислав журавлев, владимир константинов, обстрел группы журналистов в зоне сво, происшествия, республика крым