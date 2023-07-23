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Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023
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06:08 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885761721.html
Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Журавлева
Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023
Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Журавлева
Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с народом, правительством и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:08
2023-07-23T06:08
россия
никарагуа
киев
ростислав журавлев
антониу гутерреш
оон
умер военкор ростислав журавлев
мария захарова
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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с народом, правительством и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. "Национальная ассамблея солидарна с народом, правительством и журналистами Российской Федерации. Ассамблея осуждает убийство товарища военного корреспондента Ростислава Журавлева руками темных украинских сил, которые с помощью кассетных бомб при содействии Соединенных Штатов Америки совершили террористический акт против мирных жителей и журналистов", - говорится в коммюнике, опубликованном в блоге парламента в Twitter. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Парламентарии центральноамериканской страны также выразили солидарность с фотографом РИА Новости и журналистами "Известий", получившими ранения в результате этого "варварского акта". "Осуждаем это жестокое нападение и практику преступного террора, направленную на то, чтобы заставить замолчать голоса, говорящие правду перед лицом распространения всех видов лжи", - сказано в сообщении никарагуанских депутатов. По данным Минобороны России, удар по автомобилю с журналистами по был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885751767.html
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россия, никарагуа, киев, ростислав журавлев, антониу гутерреш, оон, умер военкор ростислав журавлев, мария захарова, в мире
Россия, Никарагуа, Киев, Ростислав Журавлев, Антониу Гутерреш, ООН, Умер военкор Ростислав Журавлев, Мария Захарова, В мире
Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Журавлева

Парламент Никарагуа осудил убийство украинскими войсками военкора РИА Новости Журавлева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня"
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с народом, правительством и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
«
"Национальная ассамблея солидарна с народом, правительством и журналистами Российской Федерации. Ассамблея осуждает убийство товарища военного корреспондента Ростислава Журавлева руками темных украинских сил, которые с помощью кассетных бомб при содействии Соединенных Штатов Америки совершили террористический акт против мирных жителей и журналистов", - говорится в коммюнике, опубликованном в блоге парламента в Twitter.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Парламентарии центральноамериканской страны также выразили солидарность с фотографом РИА Новости и журналистами "Известий", получившими ранения в результате этого "варварского акта". "Осуждаем это жестокое нападение и практику преступного террора, направленную на то, чтобы заставить замолчать голоса, говорящие правду перед лицом распространения всех видов лжи", - сказано в сообщении никарагуанских депутатов.
По данным Минобороны России, удар по автомобилю с журналистами по был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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