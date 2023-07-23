https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885761721.html

Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Журавлева

Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023

Парламент Никарагуа осудил убийство военкора РИА Новости Журавлева

Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с народом, правительством и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T06:08

2023-07-23T06:08

2023-07-23T06:08

россия

никарагуа

киев

ростислав журавлев

антониу гутерреш

оон

умер военкор ростислав журавлев

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885733110_0:368:2988:2048_1920x0_80_0_0_ca9070d2d89e715d9b8645e0717d2959.jpg

МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с народом, правительством и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. "Национальная ассамблея солидарна с народом, правительством и журналистами Российской Федерации. Ассамблея осуждает убийство товарища военного корреспондента Ростислава Журавлева руками темных украинских сил, которые с помощью кассетных бомб при содействии Соединенных Штатов Америки совершили террористический акт против мирных жителей и журналистов", - говорится в коммюнике, опубликованном в блоге парламента в Twitter. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Парламентарии центральноамериканской страны также выразили солидарность с фотографом РИА Новости и журналистами "Известий", получившими ранения в результате этого "варварского акта". "Осуждаем это жестокое нападение и практику преступного террора, направленную на то, чтобы заставить замолчать голоса, говорящие правду перед лицом распространения всех видов лжи", - сказано в сообщении никарагуанских депутатов. По данным Минобороны России, удар по автомобилю с журналистами по был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885751767.html

россия

никарагуа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, никарагуа, киев, ростислав журавлев, антониу гутерреш, оон, умер военкор ростислав журавлев, мария захарова, в мире