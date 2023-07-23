https://ria.ru/20230723/zemletryasenie-1885831988.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 23.07.2023

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в южном прибрежном районе индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T19:40

2023-07-23T19:40

2023-07-23T19:40

в мире

индонезия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в южном прибрежном районе индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. "Землетрясение произошло на глубине 20 километров в 78 километрах к юго-западу от района Пачитан", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте агентства. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.

https://ria.ru/20230722/zemletryasenie-1885731224.html

индонезия

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в мире, индонезия