https://ria.ru/20230723/zemletryasenie-1885831988.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 23.07.2023
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в южном прибрежном районе индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:40
2023-07-23T19:40
2023-07-23T19:40
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в южном прибрежном районе индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. "Землетрясение произошло на глубине 20 километров в 78 километрах к юго-западу от района Пачитан", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте агентства. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.
https://ria.ru/20230722/zemletryasenie-1885731224.html
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в мире, индонезия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
В индонезийской провинции Восточная Ява произошло землетрясение магнитудой 5,7