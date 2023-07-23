https://ria.ru/20230723/zelenskiy-1885824706.html

Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ

Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023

Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ

пытается создать иллюзию успехов ВСУ на фронте, в то время как военные не смогли выполнить ни одной из поставленных задач, написал обозреватель Пабло Хофре... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:28

2023-07-23T18:28

2023-07-23T18:28

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается создать иллюзию успехов ВСУ на фронте, в то время как военные не смогли выполнить ни одной из поставленных задач, написал обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для Rebelión."У Зеленского, который утверждал, что "контрнаступление идет трудно, но оно продвигается" — абсолютно нереальные ожидания, поскольку они не взяли ни одного города, который хотели", — отметил он.По словам журналиста, у ВСУ нет никаких достижений в контрнаступлении: с каждым днем у них все больше погибших, численность армии сокращается, а запасы вооружений подходят к концу. Из-за острой нужды Вашингтон даже пошел на поставки кассетных боеприпасов, пояснил он.При этом автор добавляет, что Киев не может продемонстрировать никаких успехов на театре военных действий из-за неприступных укреплений на передовой. Даже украинское военное командование вынуждено признать, что им очень трудно оправдать надежды Запада из-за непроходимых оборонительных рубежей России, резюмировал он.

https://ria.ru/20230723/vsu-1885804985.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины