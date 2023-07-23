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Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/zelenskiy-1885824706.html
Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ
Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ
пытается создать иллюзию успехов ВСУ на фронте, в то время как военные не смогли выполнить ни одной из поставленных задач, написал обозреватель Пабло Хофре... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:28
2023-07-23T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается создать иллюзию успехов ВСУ на фронте, в то время как военные не смогли выполнить ни одной из поставленных задач, написал обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для Rebelión."У Зеленского, который утверждал, что "контрнаступление идет трудно, но оно продвигается" — абсолютно нереальные ожидания, поскольку они не взяли ни одного города, который хотели", — отметил он.По словам журналиста, у ВСУ нет никаких достижений в контрнаступлении: с каждым днем у них все больше погибших, численность армии сокращается, а запасы вооружений подходят к концу. Из-за острой нужды Вашингтон даже пошел на поставки кассетных боеприпасов, пояснил он.При этом автор добавляет, что Киев не может продемонстрировать никаких успехов на театре военных действий из-за неприступных укреплений на передовой. Даже украинское военное командование вынуждено признать, что им очень трудно оправдать надежды Запада из-за непроходимых оборонительных рубежей России, резюмировал он.
https://ria.ru/20230723/vsu-1885804985.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ

Rebelión: контрнаступление ВСУ не привело к достижению ни одной из целей Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается создать иллюзию успехов ВСУ на фронте, в то время как военные не смогли выполнить ни одной из поставленных задач, написал обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для Rebelión.
"У Зеленского, который утверждал, что "контрнаступление идет трудно, но оно продвигается" — абсолютно нереальные ожидания, поскольку они не взяли ни одного города, который хотели", — отметил он.
Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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Вчера, 15:16
По словам журналиста, у ВСУ нет никаких достижений в контрнаступлении: с каждым днем у них все больше погибших, численность армии сокращается, а запасы вооружений подходят к концу. Из-за острой нужды Вашингтон даже пошел на поставки кассетных боеприпасов, пояснил он.
При этом автор добавляет, что Киев не может продемонстрировать никаких успехов на театре военных действий из-за неприступных укреплений на передовой. Даже украинское военное командование вынуждено признать, что им очень трудно оправдать надежды Запада из-за непроходимых оборонительных рубежей России, резюмировал он.
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Вчера, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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