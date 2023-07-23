https://ria.ru/20230723/zelenskiy-1885824706.html
Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ
Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ
пытается создать иллюзию успехов ВСУ на фронте, в то время как военные не смогли выполнить ни одной из поставленных задач, написал обозреватель Пабло Хофре... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:28
2023-07-23T18:28
2023-07-23T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_f1a046ed396abe239f7ac94791614fdc.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается создать иллюзию успехов ВСУ на фронте, в то время как военные не смогли выполнить ни одной из поставленных задач, написал обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для Rebelión."У Зеленского, который утверждал, что "контрнаступление идет трудно, но оно продвигается" — абсолютно нереальные ожидания, поскольку они не взяли ни одного города, который хотели", — отметил он.По словам журналиста, у ВСУ нет никаких достижений в контрнаступлении: с каждым днем у них все больше погибших, численность армии сокращается, а запасы вооружений подходят к концу. Из-за острой нужды Вашингтон даже пошел на поставки кассетных боеприпасов, пояснил он.При этом автор добавляет, что Киев не может продемонстрировать никаких успехов на театре военных действий из-за неприступных укреплений на передовой. Даже украинское военное командование вынуждено признать, что им очень трудно оправдать надежды Запада из-за непроходимых оборонительных рубежей России, резюмировал он.
https://ria.ru/20230723/vsu-1885804985.html
https://ria.ru/20230723/vsu-1885812686.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f72a9aae902cf8765a6feb30584a338b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Невыполнимые задачи. Зеленского поймали на грубой лжи о ВСУ
Rebelión: контрнаступление ВСУ не привело к достижению ни одной из целей Зеленского