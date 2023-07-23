WSJ: Запад разочаровался в украинцах
WSJ: ставка Запада на мужество и находчивость украинцев не сработала
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Расчет Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в конфликте перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдался, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолетов, — которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло", — говорится в публикации.
Как пишет издание, "смертоносные" минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют украинское наступление, приводя к бессмысленной гибели солдат ВСУ без каких-либо результатов.
Ввиду снижения вероятности крупномасштабного прорыва украинских войск Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и ЕС будут идти уже неохотно, говорится в публикации.
Опасения Джо Байдена, связанные с тем, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост президента США, накладываются на значительное снижение ресурсов Европы, необходимых для снабжения Украины, отмечается в статье. В то же время ненадежная позиция США по этому вопросу может сказаться на намерениях ЕС, пишет издание.
"По словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США", — говорится в материале.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.