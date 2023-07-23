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WSJ: Запад разочаровался в украинцах - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 23.07.2023 (обновлено: 07:40 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/zapad-1885762955.html
WSJ: Запад разочаровался в украинцах
WSJ: Запад разочаровался в украинцах - РИА Новости, 23.07.2023
WSJ: Запад разочаровался в украинцах
Расчет Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в конфликте перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдался, пишет... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T07:02
2023-07-23T07:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
киев
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Расчет Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в конфликте перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдался, пишет американская газета Wall Street Journal."Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолетов, — которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло", — говорится в публикации.Как пишет издание, "смертоносные" минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют украинское наступление, приводя к бессмысленной гибели солдат ВСУ без каких-либо результатов.Ввиду снижения вероятности крупномасштабного прорыва украинских войск Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и ЕС будут идти уже неохотно, говорится в публикации.Опасения Джо Байдена, связанные с тем, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост президента США, накладываются на значительное снижение ресурсов Европы, необходимых для снабжения Украины, отмечается в статье. В то же время ненадежная позиция США по этому вопросу может сказаться на намерениях ЕС, пишет издание."По словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США", — говорится в материале.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html
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в мире, украина, россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
WSJ: Запад разочаровался в украинцах

WSJ: ставка Запада на мужество и находчивость украинцев не сработала

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Расчет Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в конфликте перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдался, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолетов, — которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, "смертоносные" минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют украинское наступление, приводя к бессмысленной гибели солдат ВСУ без каких-либо результатов.
Ввиду снижения вероятности крупномасштабного прорыва украинских войск Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и ЕС будут идти уже неохотно, говорится в публикации.
Опасения Джо Байдена, связанные с тем, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост президента США, накладываются на значительное снижение ресурсов Европы, необходимых для снабжения Украины, отмечается в статье. В то же время ненадежная позиция США по этому вопросу может сказаться на намерениях ЕС, пишет издание.
"По словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США", — говорится в материале.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
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