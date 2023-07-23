https://ria.ru/20230723/zapad-1885762955.html

WSJ: Запад разочаровался в украинцах

WSJ: Запад разочаровался в украинцах - РИА Новости, 23.07.2023

WSJ: Запад разочаровался в украинцах

Расчет Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в конфликте перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдался, пишет... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T07:02

2023-07-23T07:02

2023-07-23T07:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Расчет Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в конфликте перевесит их недостаточную подготовку и недостаток вооружений, не оправдался, пишет американская газета Wall Street Journal."Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолетов, — которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло", — говорится в публикации.Как пишет издание, "смертоносные" минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют украинское наступление, приводя к бессмысленной гибели солдат ВСУ без каких-либо результатов.Ввиду снижения вероятности крупномасштабного прорыва украинских войск Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и ЕС будут идти уже неохотно, говорится в публикации.Опасения Джо Байдена, связанные с тем, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост президента США, накладываются на значительное снижение ресурсов Европы, необходимых для снабжения Украины, отмечается в статье. В то же время ненадежная позиция США по этому вопросу может сказаться на намерениях ЕС, пишет издание."По словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США", — говорится в материале.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html

https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html

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в мире, украина, россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз