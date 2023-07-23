Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО
Захарова: Киев не вправе апеллировать к закону из-за якобы атак на объекты ЮНЕСКО в Одессе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У Киева нет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления украинского МИД про атаки на объекты ЮНЕСКО в Одессе.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
"Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и" безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах.
"Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие. Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, которые историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя", - подчеркнула представитель МИД РФ.