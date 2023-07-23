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Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО

Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО - РИА Новости, 23.07.2023

Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО

У Киева нет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T17:53

2023-07-23T17:53

2023-07-23T17:53

в мире

киев

мария захарова

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У Киева нет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления украинского МИД про атаки на объекты ЮНЕСКО в Одессе. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. "Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и" безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. "Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие. Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, которые историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя", - подчеркнула представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230723/udary-1885817195.html

https://ria.ru/20230717/terakt-1884760260.html

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в мире, киев, мария захарова, юнеско, дмитрий кулеба, одесса, украина, екатерина ii