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Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО - РИА Новости, 23.07.2023
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17:53 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/yunesko-1885821893.html
Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО
Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО - РИА Новости, 23.07.2023
Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО
У Киева нет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:53
2023-07-23T17:53
в мире
киев
мария захарова
юнеско
дмитрий кулеба
одесса
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У Киева нет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления украинского МИД про атаки на объекты ЮНЕСКО в Одессе. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. "Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и" безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. "Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие. Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, которые историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя", - подчеркнула представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230723/udary-1885817195.html
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в мире, киев, мария захарова, юнеско, дмитрий кулеба, одесса, украина, екатерина ii
В мире, Киев, Мария Захарова, ЮНЕСКО, Дмитрий Кулеба, Одесса, Украина, Екатерина II
Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО

Захарова: Киев не вправе апеллировать к закону из-за якобы атак на объекты ЮНЕСКО в Одессе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У Киева нет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления украинского МИД про атаки на объекты ЮНЕСКО в Одессе.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
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"Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и" безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах.
"Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие. Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, которые историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя", - подчеркнула представитель МИД РФ.
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