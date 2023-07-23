https://ria.ru/20230723/wikipedia-1885759937.html
Пользователи Wikipedia пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Wikipedia пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 23.07.2023
Пользователи Wikipedia пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Wikipedia из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T04:39
2023-07-23T04:39
2023-07-23T11:10
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи Wikipedia из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на работу онлайн-энциклопедии начали поступать примерно в 3:00 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из Великобритании, откуда поступило более 1,5 тысячи жалоб, Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу веб-сайта.
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великобритания, wikipedia, германия, россия
Великобритания, Wikipedia, Германия, Россия
Пользователи Wikipedia пожаловались на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Wikipedia из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта