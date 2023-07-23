https://ria.ru/20230723/wikipedia-1885759937.html

Пользователи Wikipedia пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Wikipedia пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 23.07.2023

Пользователи Wikipedia пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Wikipedia из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T04:39

2023-07-23T04:39

2023-07-23T11:10

великобритания

wikipedia

германия

россия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи Wikipedia из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на работу онлайн-энциклопедии начали поступать примерно в 3:00 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из Великобритании, откуда поступило более 1,5 тысячи жалоб, Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу веб-сайта.

великобритания

германия

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, wikipedia, германия, россия