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ЦИК пригласил представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в России
ЦИК пригласил представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в России - РИА Новости, 23.07.2023
ЦИК пригласил представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в России
Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение наблюдать за президентскими выборами в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:58
2023-07-23T18:58
2023-07-23T18:58
политика
россия
константин мазуревский
камбоджа
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ в 2024 году, сообщила пресс-служба Центризбиркома. "Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации в марте 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦИК РФ. По данным пресс-службы, Мазуревский работает в Камбодже в качестве международного наблюдателя на выборах депутатов Национальной ассамблеи. "С утра на участках были очереди, потом поток избирателей несколько схлынул, но можно с уверенностью сказать, что в течение времени голосования участки сегодня оставались центром притяжения людей. Явка, по ощущениям, достаточно высокая, члены комиссий тоже это подтверждают", - приводятся слова Мазуревского в сообщении. За два дня член ЦИК посетил 54 избирательных участка. "На участках работали наблюдатели от политпартий и союза молодежи, они подтверждают, что каких-либо нарушений нет", - добавил Мазуревский.
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политика, россия, константин мазуревский, камбоджа, здоровье - общество
Политика, Россия, Константин Мазуревский, Камбоджа, Здоровье - Общество
ЦИК пригласил представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в России
ЦИК пригласил представителей от Камбоджи наблюдать за президентскими выборами в 2024 году
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ в 2024 году, сообщила
пресс-служба Центризбиркома.
"Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации в марте 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦИК РФ.
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По данным пресс-службы, Мазуревский работает в Камбодже в качестве международного наблюдателя на выборах депутатов Национальной ассамблеи.
"С утра на участках были очереди, потом поток избирателей несколько схлынул, но можно с уверенностью сказать, что в течение времени голосования участки сегодня оставались центром притяжения людей. Явка, по ощущениям, достаточно высокая, члены комиссий тоже это подтверждают", - приводятся слова Мазуревского в сообщении.
За два дня член ЦИК посетил 54 избирательных участка.
«
"На участках работали наблюдатели от политпартий и союза молодежи, они подтверждают, что каких-либо нарушений нет", - добавил Мазуревский.
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