https://ria.ru/20230723/vybory-1885827992.html

ЦИК пригласил представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в России

ЦИК пригласил представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в России - РИА Новости, 23.07.2023

ЦИК пригласил представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в России

Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение наблюдать за президентскими выборами в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:58

2023-07-23T18:58

2023-07-23T18:58

политика

россия

константин мазуревский

камбоджа

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ в 2024 году, сообщила пресс-служба Центризбиркома. "Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации в марте 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦИК РФ. По данным пресс-службы, Мазуревский работает в Камбодже в качестве международного наблюдателя на выборах депутатов Национальной ассамблеи. "С утра на участках были очереди, потом поток избирателей несколько схлынул, но можно с уверенностью сказать, что в течение времени голосования участки сегодня оставались центром притяжения людей. Явка, по ощущениям, достаточно высокая, члены комиссий тоже это подтверждают", - приводятся слова Мазуревского в сообщении. За два дня член ЦИК посетил 54 избирательных участка. "На участках работали наблюдатели от политпартий и союза молодежи, они подтверждают, что каких-либо нарушений нет", - добавил Мазуревский.

https://ria.ru/20230714/vybory-1884162641.html

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политика, россия, константин мазуревский, камбоджа, здоровье - общество