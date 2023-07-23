https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

"Россияне научились его поражать". Какое западное оружие разочаровало ВСУ

"Россияне научились его поражать". Какое западное оружие разочаровало ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023

"Россияне научились его поражать". Какое западное оружие разочаровало ВСУ

Российские военные сбили очередной ударно-разведывательный дрон Bayraktar TB2 турецкого производства. По оценкам западных специалистов, это один из немногих... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:00

2023-07-23T08:00

2023-07-23T08:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810534694_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_9e8505e7f953dcb1897b47abc5fe86ef.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Российские военные сбили очередной ударно-разведывательный дрон Bayraktar TB2 турецкого производства. По оценкам западных специалистов, это один из немногих БПЛА данного типа, оставшихся у ВСУ. Хотя на него возлагали большие надежды. Как и на другие поставки из НАТО.Турецкие "птички"Беспилотник несколько дней кружил над российскими позициями на Кинбурнской косе. В один из вылетов приблизился слишком близко, и его уничтожила ПВО. С места крушения дрона изъяли уцелевшие малогабаритные управляемые бомбы MAM-L.Этот эпизод подтвердил, что ожидания, связанные с этими БПЛА, оказались, мягко говоря, завышенными. До февраля 2022-го Киев, впечатленный результативностью азербайджанских "Байрактаров" в ходе второй карабахской войны, рассматривал их как оружие победы над донбасскими корпусами. Но когда в конфликт вступили ВС России, все изменилось."Относительно медленные и низколетящие, они довольно легкая цель для хорошо организованных систем ПВО, — отмечает эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэл Бендетт. — С тех пор как российские военные смогли действовать сообща, им удалось сбить множество TB2. По нашим оценкам, практически все беспилотники этого типа, поставленные Киеву, уничтожены".ВСУ получили от Турции от 35 до 50 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Они активно применялись в ударной роли в боях за остров Змеиный с мая 2022-го. Однако большие потери вынудили превратить их в разведчиков и использовать на максимальном удалении. Что, впрочем, тоже не гарантирует выживание.Тем не менее Украина не торопится отказываться от этой техники. В середине июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о строительстве завода по выпуску "Байрактаров".Зависят от погодыПомимо турецких дронов, особые надежды возлагали на западные противотанковые средства. Прежде всего на американские ПТРК Javelin. ВСУ широко применяли их в первые месяцы СВО — главным образом на Киевском и Харьковском направлениях, а также в Мариуполе.Оружие, как отмечали украинские военные, неплохо показало себя в засадах. По словам российских танкистов, от этих ракет не всегда спасают динамическая защита и специальные противокумулятивные "козырьки" на башнях.Но и "Джавелины" не стали панацеей. Бывали случаи, когда техника после четырех попаданий продолжала ход. К тому же установка очень капризная: надежность системы наведения сильно зависит от погоды и окружающих условий. В Мариуполе, как отмечали участники боев, эти ПТРК фактически не помогали — устройство банально "не видело" горячий двигатель боевой машины на фоне пожарищ.Даже американцы признают недостаточную эффективность. Издание The Washington Post писало, что Пентагон поленился перевести 286-страничную инструкцию на украинский. Вэсэушникам пришлось изучать все с помощью переводчика. Не хватает и запасных батарей (Javelin разряжаются всего за четыре часа).Глушат и сбиваютЗа прошедшие месяцы российская армия сумела приспособиться к западному оружию. Натовские БМП и танки горят от попадания ПТУР так же, как и советские. Ракету "Джавелина" несложно обмануть. Да и хваленые РСЗО HIMARS сегодня наносят гораздо меньше урона, чем еще полгода назад.Американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники в Пентагоне сообщало, что Россия все чаще блокирует эти ракетные системы средствами радиоэлектронной борьбы. Эксперты не знают, как именно, но эффективность управляемых ракет GMLRS резко снизилась — ПВО успешно сбивает их в воздухе."У России много средств РЭБ и специалистов по их эксплуатации — больше, чем в армиях многих западных стран, — утверждает издание. — Системы HIMARS необходимо постоянно дорабатывать, чтобы они оставались эффективными против контрмер".Минобороны практически ежедневно отчитывается о перехвате нескольких ракет HIMARS. Однако это оружие все равно грозное. Получив его прошлым летом, ВСУ смогли бить по тылам, не подставляясь под ответный огонь. Известно о поставках примерно 30 установок HIMARS и порядка 15 гусеничных MLARS, не считая РСЗО других стран НАТО.Ценный трофейПоследнее на данный момент "чудо-оружие", которое Запад отправил на Украину, — британо-французские крылатые ракеты SCALP / Storm Shadow. Дальность — 300 километров, крайне низкий профиль полета с огибанием рельефа местности. Ракеты идут к цели на предельно малых высотах, недосягаемых для дальнобойных ЗРК. Перехватить "штормовую тень" можно только на последнем участке траектории, когда она набирает высоту перед атакой.Это оружие запускается с самолета и далее действует самостоятельно — полетное задание загружают заранее. Каждый боеприпас оснащен 450-килограммовой боеголовкой проникающего типа. Выглядит внушительно, но и эти ракеты не изменили ситуацию на передовой в пользу ВСУ. Их научились сбивать.А в начале июля удалось захватить практически неповрежденную ракету, по неизвестной причине не долетевшую до цели. Ее, скорее всего, уже изучают. Поэтому в скором времени может появиться "антидот".

https://ria.ru/20230721/vsu-1885486407.html

https://ria.ru/20230410/vsu-1864350146.html

https://ria.ru/20230720/snaryady-1885279869.html

https://ria.ru/20230715/storm_shadow-1884320811.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, google