https://ria.ru/20230723/vsu-1885818205.html

Шансов ноль. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России

Шансов ноль. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России - РИА Новости, 23.07.2023

Шансов ноль. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России

С начала подготовки Россией линии обороны на передовой было очевидно, что у контрнаступления ВСУ нет шансов на успех, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T17:15

2023-07-23T17:15

2023-07-23T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_bf27aea795c7fc5909bd7265149097a3.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. С начала подготовки Россией линии обороны на передовой было очевидно, что у контрнаступления ВСУ нет шансов на успех, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."С первых дней контрнаступления ВСУ мы видим, что украинские силы не могут преодолеть минные поля", — отметил он.По словам эксперта, Россия на протяжении несколько месяцев активно укрепляла линию обороны, о чем должны были знать спецслужбы Соединенных Штатов. Аналитик уверен, что разгром ВСУ на театре военных действий был неизбежен."Я предсказывал, что без авиации, самоходных артиллерийский установок и систем ПВО, которые позволили бы противостоять России, шансов на успех у них ноль", — добавил он.Украинцы потеряли ключевые военные машины, включая БМП Bradley, а также западные танки Leopard, не говоря уже о существенных потерях в личном составе, резюмировал спикер.

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885810704.html

https://ria.ru/20230723/vsu-1885804985.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), украина