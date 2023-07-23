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Шансов ноль. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России
Шансов ноль. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России - РИА Новости, 23.07.2023
Шансов ноль. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России
С начала подготовки Россией линии обороны на передовой было очевидно, что у контрнаступления ВСУ нет шансов на успех, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:15
2023-07-23T17:15
2023-07-23T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
украина
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. С начала подготовки Россией линии обороны на передовой было очевидно, что у контрнаступления ВСУ нет шансов на успех, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."С первых дней контрнаступления ВСУ мы видим, что украинские силы не могут преодолеть минные поля", — отметил он.По словам эксперта, Россия на протяжении несколько месяцев активно укрепляла линию обороны, о чем должны были знать спецслужбы Соединенных Штатов. Аналитик уверен, что разгром ВСУ на театре военных действий был неизбежен."Я предсказывал, что без авиации, самоходных артиллерийский установок и систем ПВО, которые позволили бы противостоять России, шансов на успех у них ноль", — добавил он.Украинцы потеряли ключевые военные машины, включая БМП Bradley, а также западные танки Leopard, не говоря уже о существенных потерях в личном составе, резюмировал спикер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
Шансов ноль. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у ВСУ нет шансов на успех из-за сильной линии обороны России
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
С начала подготовки Россией линии обороны на передовой было очевидно, что у контрнаступления ВСУ нет шансов на успех, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works
.
"С первых дней контрнаступления ВСУ мы видим, что украинские силы не могут преодолеть минные поля", — отметил он.
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По словам эксперта, Россия на протяжении несколько месяцев активно укрепляла линию обороны, о чем должны были знать спецслужбы Соединенных Штатов. Аналитик уверен, что разгром ВСУ на театре военных действий был неизбежен.
"Я предсказывал, что без авиации, самоходных артиллерийский установок и систем ПВО, которые позволили бы противостоять России, шансов на успех у них ноль", — добавил он.
Украинцы потеряли ключевые военные машины, включая БМП Bradley, а также западные танки Leopard, не говоря уже о существенных потерях в личном составе, резюмировал спикер.
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