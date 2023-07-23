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"Большой провал". Генерал ВСУ признал неприятную правду об армии России - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 23.07.2023 (обновлено: 15:49 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/vsu-1885804985.html
"Большой провал". Генерал ВСУ признал неприятную правду об армии России
"Большой провал". Генерал ВСУ признал неприятную правду об армии России - РИА Новости, 23.07.2023
"Большой провал". Генерал ВСУ признал неприятную правду об армии России
Российские силы имеют существенное преимущество над ВСУ благодаря хорошему оснащению и поддержке со стороны государства, заявил генерал-майор ВСУ в отставке... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:16
2023-07-23T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей кривонос
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские силы имеют существенное преимущество над ВСУ благодаря хорошему оснащению и поддержке со стороны государства, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканалу "Прямой".&quot;Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. &lt;…&gt; К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы&quot;, — отметил он.По словам генерала, главная проблема заключается в высоком уровне коррупции на Украине, из-за которой в стране возникают скандалы практически каждую неделю. При этом киевский режим тратит и без того ограниченные ресурсы впустую, занимаясь облагораживанием столицы вместо того, чтобы вкладывать деньги в закупки военного оборудования для ВСУ, добавил Кривонос.Кроме того, военный обратил внимание на то, что из-за хорошо подготовленной линии обороны России и недостаточного количества западной техники, поставленной странами НАТО, ВСУ не удалось достичь успехов в контрнаступлении. Без авиации и систем ПВО украинцы оказались уязвимы перед российскими силами, резюмировал он.
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в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Большой провал". Генерал ВСУ признал неприятную правду об армии России

Украинский генерал Кривонос заявил о существенных преимуществах российской армии перед ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР
Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские силы имеют существенное преимущество над ВСУ благодаря хорошему оснащению и поддержке со стороны государства, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканалу "Прямой".
«

"Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. <…> К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы", — отметил он.

По словам генерала, главная проблема заключается в высоком уровне коррупции на Украине, из-за которой в стране возникают скандалы практически каждую неделю. При этом киевский режим тратит и без того ограниченные ресурсы впустую, занимаясь облагораживанием столицы вместо того, чтобы вкладывать деньги в закупки военного оборудования для ВСУ, добавил Кривонос.
Кроме того, военный обратил внимание на то, что из-за хорошо подготовленной линии обороны России и недостаточного количества западной техники, поставленной странами НАТО, ВСУ не удалось достичь успехов в контрнаступлении. Без авиации и систем ПВО украинцы оказались уязвимы перед российскими силами, резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей КривоносВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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