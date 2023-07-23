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Глава "Победы" оценил реакцию главы Минздрава Молдавии на ксенофобию врача - РИА Новости, 23.07.2023
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15:59 23.07.2023 (обновлено: 16:03 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/vrach-1885808844.html
Глава "Победы" оценил реакцию главы Минздрава Молдавии на ксенофобию врача
Глава "Победы" оценил реакцию главы Минздрава Молдавии на ксенофобию врача - РИА Новости, 23.07.2023
Глава "Победы" оценил реакцию главы Минздрава Молдавии на ксенофобию врача
Глава минздрава Молдавии Алла Немеренко пытается обелить ксенофобский выпад врача республиканской больницы, цитируя одиозного румынского националистического... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:59
2023-07-23T16:03
в мире
молдавия
майя санду
симон визенталь
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава минздрава Молдавии Алла Немеренко пытается обелить ксенофобский выпад врача республиканской больницы, цитируя одиозного румынского националистического деятеля Октавиана Гогу, заявил руководитель поискового движения, председатель Национального комитета "Победа" Алексей Петрович в своем телеграм-канале. Ранее молдавские СМИ опубликовали видеозапись с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок, вместо того, чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее. Свое мнение в посте в соцсети опубликовала также глава минздрава Молдавии Алла Немеренко, в том числе приведя цитату Октавиана Гоги. "Среди тех, кто решил обелить "доктора Менгеле" из Республиканской клинической больницы вполне ожидаемо оказалась и министр здравоохранения… Алла Немеренко - дочь ветерана Великой Отечественной войны, сражавшегося против фашизма, спустя 78 лет после окончания войны, обеляет одного фашиста, цитируя другого фашиста, одиозного румынского националистического деятеля Октавиана Гогу", - отметил Петрович.По его словам, предоставив лечебному учреждению самостоятельно оценивать оскорбительные высказывания своего сотрудника, Немеренко, тем не менее, решила процитировать Октавиана Гогу - того самого, по поводу которого к президенту Майе Санду обратился Центр Симона Визенталя. "Международная организация по защите прав человека, противодействию антисемитизму и изучению Холокоста до сих пор ждет от Санду пояснений, как в стране, потерявшей в годы Второй Мировой войны более 400 тысяч человек, может стоять памятник открытому антисемиту и воинствующему националисту (Гоге - ред.), как в его честь могут называть улицы городов и учебные заведения", - напомнил он. Ранее руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания врача, отметив, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев, а подобное поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. В заявлении учреждения говорится, что позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". В РКБ заверили, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения. Совет по вопросам равенства и недискриминации Молдавии (независимый госорган, учрежденный парламентом) подтвердил получение жалобы на врача Республиканской клинической больницы, которого подозревают в проявлении ксенофобии. Совет положительно приветствовал реакцию РБК.
https://ria.ru/20230721/vrach-1885586908.html
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в мире, молдавия, майя санду, симон визенталь
В мире, Молдавия, Майя Санду, Симон Визенталь
Глава "Победы" оценил реакцию главы Минздрава Молдавии на ксенофобию врача

Глава "Победы" Петрович: глава Минздрава Молдавии обеляет врача-ксенофоба, цитируя фашиста

© Sputnik Ближнее зарубежье/TelegramКадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
Кадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
© Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram
Кадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава минздрава Молдавии Алла Немеренко пытается обелить ксенофобский выпад врача республиканской больницы, цитируя одиозного румынского националистического деятеля Октавиана Гогу, заявил руководитель поискового движения, председатель Национального комитета "Победа" Алексей Петрович в своем телеграм-канале.
Ранее молдавские СМИ опубликовали видеозапись с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок, вместо того, чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее. Свое мнение в посте в соцсети опубликовала также глава минздрава Молдавии Алла Немеренко, в том числе приведя цитату Октавиана Гоги.
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"Среди тех, кто решил обелить "доктора Менгеле" из Республиканской клинической больницы вполне ожидаемо оказалась и министр здравоохранения… Алла Немеренко - дочь ветерана Великой Отечественной войны, сражавшегося против фашизма, спустя 78 лет после окончания войны, обеляет одного фашиста, цитируя другого фашиста, одиозного румынского националистического деятеля Октавиана Гогу", - отметил Петрович.
По его словам, предоставив лечебному учреждению самостоятельно оценивать оскорбительные высказывания своего сотрудника, Немеренко, тем не менее, решила процитировать Октавиана Гогу - того самого, по поводу которого к президенту Майе Санду обратился Центр Симона Визенталя.
«
"Международная организация по защите прав человека, противодействию антисемитизму и изучению Холокоста до сих пор ждет от Санду пояснений, как в стране, потерявшей в годы Второй Мировой войны более 400 тысяч человек, может стоять памятник открытому антисемиту и воинствующему националисту (Гоге - ред.), как в его честь могут называть улицы городов и учебные заведения", - напомнил он.
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Ранее руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания врача, отметив, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев, а подобное поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. В заявлении учреждения говорится, что позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". В РКБ заверили, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения.
Совет по вопросам равенства и недискриминации Молдавии (независимый госорган, учрежденный парламентом) подтвердил получение жалобы на врача Республиканской клинической больницы, которого подозревают в проявлении ксенофобии. Совет положительно приветствовал реакцию РБК.
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