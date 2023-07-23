https://ria.ru/20230723/vrach-1885808844.html

Глава "Победы" оценил реакцию главы Минздрава Молдавии на ксенофобию врача

Глава "Победы" оценил реакцию главы Минздрава Молдавии на ксенофобию врача - РИА Новости, 23.07.2023

Глава "Победы" оценил реакцию главы Минздрава Молдавии на ксенофобию врача

Глава минздрава Молдавии Алла Немеренко пытается обелить ксенофобский выпад врача республиканской больницы, цитируя одиозного румынского националистического... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T15:59

2023-07-23T15:59

2023-07-23T16:03

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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава минздрава Молдавии Алла Немеренко пытается обелить ксенофобский выпад врача республиканской больницы, цитируя одиозного румынского националистического деятеля Октавиана Гогу, заявил руководитель поискового движения, председатель Национального комитета "Победа" Алексей Петрович в своем телеграм-канале. Ранее молдавские СМИ опубликовали видеозапись с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок, вместо того, чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее. Свое мнение в посте в соцсети опубликовала также глава минздрава Молдавии Алла Немеренко, в том числе приведя цитату Октавиана Гоги. "Среди тех, кто решил обелить "доктора Менгеле" из Республиканской клинической больницы вполне ожидаемо оказалась и министр здравоохранения… Алла Немеренко - дочь ветерана Великой Отечественной войны, сражавшегося против фашизма, спустя 78 лет после окончания войны, обеляет одного фашиста, цитируя другого фашиста, одиозного румынского националистического деятеля Октавиана Гогу", - отметил Петрович.По его словам, предоставив лечебному учреждению самостоятельно оценивать оскорбительные высказывания своего сотрудника, Немеренко, тем не менее, решила процитировать Октавиана Гогу - того самого, по поводу которого к президенту Майе Санду обратился Центр Симона Визенталя. "Международная организация по защите прав человека, противодействию антисемитизму и изучению Холокоста до сих пор ждет от Санду пояснений, как в стране, потерявшей в годы Второй Мировой войны более 400 тысяч человек, может стоять памятник открытому антисемиту и воинствующему националисту (Гоге - ред.), как в его честь могут называть улицы городов и учебные заведения", - напомнил он. Ранее руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания врача, отметив, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев, а подобное поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. В заявлении учреждения говорится, что позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". В РКБ заверили, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения. Совет по вопросам равенства и недискриминации Молдавии (независимый госорган, учрежденный парламентом) подтвердил получение жалобы на врача Республиканской клинической больницы, которого подозревают в проявлении ксенофобии. Совет положительно приветствовал реакцию РБК.

https://ria.ru/20230721/vrach-1885586908.html

https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html

https://ria.ru/20230721/moldaviya-1885593082.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, симон визенталь