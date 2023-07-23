https://ria.ru/20230723/voennyy-1885795647.html

В ДР Конго военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка

В ДР Конго военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка - РИА Новости, 23.07.2023

В ДР Конго военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка

Военный открыл огонь на похоронах собственного ребенка на востоке ДР Конго, 13 человек погибли, включая девять детей, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T13:56

2023-07-23T13:56

2023-07-23T15:14

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Военный открыл огонь на похоронах собственного ребенка на востоке ДР Конго, 13 человек погибли, включая девять детей, передает агентство Рейтер. "По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, погибли в результате стрельбы <...> по людям, собравшимся в субботу вечером оплакать его погибшего ребенка", — сообщает агентство со ссылкой на местные власти.По данным агентства, мужчину ищут, мотив преступления неизвестен.

https://ria.ru/20230722/delo-1885670493.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, демократическая республика конго