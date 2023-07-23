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В ДР Конго военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка - РИА Новости, 23.07.2023
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13:56 23.07.2023 (обновлено: 15:14 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/voennyy-1885795647.html
В ДР Конго военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка
В ДР Конго военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка - РИА Новости, 23.07.2023
В ДР Конго военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка
Военный открыл огонь на похоронах собственного ребенка на востоке ДР Конго, 13 человек погибли, включая девять детей, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T13:56
2023-07-23T15:14
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Военный открыл огонь на похоронах собственного ребенка на востоке ДР Конго, 13 человек погибли, включая девять детей, передает агентство Рейтер. "По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, погибли в результате стрельбы &lt;...&gt; по людям, собравшимся в субботу вечером оплакать его погибшего ребенка", — сообщает агентство со ссылкой на местные власти.По данным агентства, мужчину ищут, мотив преступления неизвестен.
https://ria.ru/20230722/delo-1885670493.html
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в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго
В ДР Конго военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка

В ДР Конго военный на похоронах своего ребенка застрелил 13 человек, включая девять детей

© AP Photo / Al-hadji Kudra MaliroСотрудники полиции Конго
Сотрудники полиции Конго - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Al-hadji Kudra Maliro
Сотрудники полиции Конго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Военный открыл огонь на похоронах собственного ребенка на востоке ДР Конго, 13 человек погибли, включая девять детей, передает агентство Рейтер.
"По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, погибли в результате стрельбы <...> по людям, собравшимся в субботу вечером оплакать его погибшего ребенка", — сообщает агентство со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, мужчину ищут, мотив преступления неизвестен.
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