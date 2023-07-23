https://ria.ru/20230723/voenkor-1885845863.html

СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023

СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по российским журналистам в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T22:45

2023-07-23T22:45

2023-07-23T23:15

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

пятихатки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885692434_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_788315345d54c24d9d73228e8a1811ea.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по российским журналистам в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев."В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело", — сообщили агентству в ведомстве.По данным следствия, украинские вооруженные формирования нанесли удар прицельно и целенаправленно. В СК подчеркнули, что сотрудники ведомства установят все обстоятельства преступления, а также причастных к нему.Кроме того, как уточнили в Следственном комитете, погибшего военкора Журавлева посмертно представят к ведомственной награде — медали "Доблесть и отвага". В ведомстве добавили, что значимость и опасность профессии военного журналиста невозможно переоценить: эти люди сегодня находятся не только на передовой информационной войны, но и на самых сложных участках проведения спецоперации, формируя у общественности объективное мнение о событиях.О произошедшем стало известно накануне. При обстреле в районе села Пятихатки в Запорожской области погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, а также журналисты "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание. При этом всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные снаряды, подчеркнула она.

https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885810328.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885684227.html

россия

пятихатки

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, пятихатки, запорожская область