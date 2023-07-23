https://ria.ru/20230723/voenkor-1885845863.html
СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ
СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по российским журналистам в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:45
2023-07-23T22:45
2023-07-23T23:15
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
пятихатки
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ по российским журналистам в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев."В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело", — сообщили агентству в ведомстве.По данным следствия, украинские вооруженные формирования нанесли удар прицельно и целенаправленно. В СК подчеркнули, что сотрудники ведомства установят все обстоятельства преступления, а также причастных к нему.Кроме того, как уточнили в Следственном комитете, погибшего военкора Журавлева посмертно представят к ведомственной награде — медали "Доблесть и отвага". В ведомстве добавили, что значимость и опасность профессии военного журналиста невозможно переоценить: эти люди сегодня находятся не только на передовой информационной войны, но и на самых сложных участках проведения спецоперации, формируя у общественности объективное мнение о событиях.О произошедшем стало известно накануне. При обстреле в районе села Пятихатки в Запорожской области погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, а также журналисты "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание. При этом всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные снаряды, подчеркнула она.
https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885810328.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885684227.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, пятихатки, запорожская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Пятихатки, Запорожская область
СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ
СК России возбудил дело после гибели военкора Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ