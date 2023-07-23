https://ria.ru/20230723/voenkor-1885843383.html

В Ираке назвали убийство военкора Журавлева нарушением международного права

В Ираке назвали убийство военкора Журавлева нарушением международного права - РИА Новости, 23.07.2023

В Ираке назвали убийство военкора Журавлева нарушением международного права

Глава иракской правозащитной группы "Защитники" Али аль-Баяти назвал нарушением международного права убийство украинскими военными корреспондента РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T21:59

2023-07-23T21:59

2023-07-23T21:59

в мире

ирак

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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БАГДАД, 23 июл - РИА Новости. Глава иракской правозащитной группы "Защитники" Али аль-Баяти назвал нарушением международного права убийство украинскими военными корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. "Международное право обязывает конфликтующие стороны обеспечивать защиту гражданских лиц и работников определенных сфер, таких как здравоохранение, СМИ, и любое нарушение этого является нарушением международного права", - сказал аль-Баяти РИА Новости. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля. Фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное, он был доставлен в Крым.

https://ria.ru/20230723/rassledovanie-1885837411.html

ирак

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в мире, ирак, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво