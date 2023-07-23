https://ria.ru/20230723/voenkor-1885843383.html
В Ираке назвали убийство военкора Журавлева нарушением международного права
В Ираке назвали убийство военкора Журавлева нарушением международного права - РИА Новости, 23.07.2023
В Ираке назвали убийство военкора Журавлева нарушением международного права
Глава иракской правозащитной группы "Защитники" Али аль-Баяти назвал нарушением международного права убийство украинскими военными корреспондента РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T21:59
2023-07-23T21:59
2023-07-23T21:59
в мире
ирак
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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БАГДАД, 23 июл - РИА Новости. Глава иракской правозащитной группы "Защитники" Али аль-Баяти назвал нарушением международного права убийство украинскими военными корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. "Международное право обязывает конфликтующие стороны обеспечивать защиту гражданских лиц и работников определенных сфер, таких как здравоохранение, СМИ, и любое нарушение этого является нарушением международного права", - сказал аль-Баяти РИА Новости. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля. Фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное, он был доставлен в Крым.
https://ria.ru/20230723/rassledovanie-1885837411.html
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в мире, ирак, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Ирак, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
В Ираке назвали убийство военкора Журавлева нарушением международного права
Правозащитник Али аль-Баяти назвал нарушением международного права убийство Журавлева