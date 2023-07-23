https://ria.ru/20230723/voenkom-1885759031.html
Источник: запорожский военком ВСУ стал "инвалидом", чтобы не ехать на фронт
Источник: запорожский военком ВСУ стал "инвалидом", чтобы не ехать на фронт - РИА Новости, 23.07.2023
Источник: запорожский военком ВСУ стал "инвалидом", чтобы не ехать на фронт
Военком Мелитопольского района Запорожской области, базирующийся в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, подполковник Александр Лушников оформил себе фиктивную... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T04:05
2023-07-23T04:05
2023-07-23T05:42
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 июл - РИА Новости. Военком Мелитопольского района Запорожской области, базирующийся в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, подполковник Александр Лушников оформил себе фиктивную инвалидность, чтобы избежать в будущем ротации в подразделения, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.Накануне глава нацагентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявил, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев, а Владимир Зеленский заявил, что экс-военкому Одесской области Украины Евгению Борисову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, может грозить преследование за незаконное обогащение и нарушение порядка несения военной службы, он уже объявлен в розыск. Его, как и Лушникова, подозревают в том, что он всячески уклонялся от отправки на фронт: выписавшись из военного госпиталя, Борисов более двух недель не появлялся на военной службе без уважительных причин, а в декабре 2022 года путем обмана выехал за границу.По словам собеседника агентства, похожим образом себя вел и запорожский военком."От источников в ВСУ нами получены сведения компрометирующего характера в отношении начальника центра комплектования и социальной поддержки Мелитопольского района Запорожской области (ЦК и СП, с недавнего времени на Украине так называют военкоматы - ред.) подполковника Александра Сергеевича Лушникова, 1986 года рождения, зарегистрированного по адресу — село Акимовка Мелитопольского района, Запорожской области, улица Космическая, дом 126, на которого зарегистрированы телефоны +380-987-80-60-62, +380-983-63-60-45. После начала СВО он убыл на территорию, подконтрольную ВСУ", - сказал собеседник агентства.В апреле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что по поручению Зеленского распорядился в рамках ротации отправлять украинских военкомов в подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, а на их место переводить раненых военных."В этой связи для уклонения от возможного перевода на фронт Александр Лушников подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы в связи с болезнью коленных суставов. До настоящего момента документы в подразделение кадров не предоставлены в связи с желанием Лушникова максимально долго продержаться в должности для продолжения коррупционной деятельности", - пояснил источник.Сам военкомат Мелитопольского района с начала СВО был вывезен в город Запорожье и размещен на базе центра комплектования (военкомата) Хортицкого района, который располагается по адресу улица Воронежская, дом 10.
https://ria.ru/20230722/eks-voenkom-1885751365.html
https://ria.ru/20230702/lvov-1881749211.html
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украина, запорожская область, запорожье, владимир зеленский, александр новиков, алексей резников, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Запорожская область, Запорожье, Владимир Зеленский, Александр Новиков, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, В мире
Источник: запорожский военком ВСУ стал "инвалидом", чтобы не ехать на фронт
Запорожский военком ВСУ оформил фиктивную инвалидность, чтобы не попасть на фронт
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 июл - РИА Новости. Военком Мелитопольского района Запорожской области, базирующийся в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, подполковник Александр Лушников оформил себе фиктивную инвалидность, чтобы избежать в будущем ротации в подразделения, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.
Накануне глава нацагентства по противодействию коррупции Александр Новиков
заявил, что весь руководящий состав военкоматов на Украине
проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев, а Владимир Зеленский
заявил, что экс-военкому Одесской области
Украины Евгению Борисову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, может грозить преследование за незаконное обогащение и нарушение порядка несения военной службы, он уже объявлен в розыск. Его, как и Лушникова, подозревают в том, что он всячески уклонялся от отправки на фронт: выписавшись из военного госпиталя, Борисов более двух недель не появлялся на военной службе без уважительных причин, а в декабре 2022 года путем обмана выехал за границу.
Подозреваемый одесский экс-военком уехал за границу, пишут СМИ
По словам собеседника агентства, похожим образом себя вел и запорожский военком.
"От источников в ВСУ нами получены сведения компрометирующего характера в отношении начальника центра комплектования и социальной поддержки Мелитопольского района Запорожской области (ЦК и СП, с недавнего времени на Украине так называют военкоматы - ред.) подполковника Александра Сергеевича Лушникова, 1986 года рождения, зарегистрированного по адресу — село Акимовка Мелитопольского района, Запорожской области, улица Космическая, дом 126, на которого зарегистрированы телефоны +380-987-80-60-62, +380-983-63-60-45. После начала СВО он убыл на территорию, подконтрольную ВСУ", - сказал собеседник агентства.
В апреле министр обороны Украины Алексей Резников
заявил, что по поручению Зеленского распорядился в рамках ротации отправлять украинских военкомов в подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, а на их место переводить раненых военных.
"В этой связи для уклонения от возможного перевода на фронт Александр Лушников подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы в связи с болезнью коленных суставов. До настоящего момента документы в подразделение кадров не предоставлены в связи с желанием Лушникова максимально долго продержаться в должности для продолжения коррупционной деятельности", - пояснил источник.
Сам военкомат Мелитопольского района с начала СВО был вывезен в город Запорожье и размещен на базе центра комплектования (военкомата) Хортицкого района, который располагается по адресу улица Воронежская, дом 10.
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