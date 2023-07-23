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Американский адмирал потребовал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Американский адмирал потребовал открывать огонь по кораблям ВМФ России - РИА Новости, 23.07.2023
Американский адмирал потребовал открывать огонь по кораблям ВМФ России
США могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, такое мнение высказал бывший командующий войсками НАТО в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T03:27
2023-07-23T03:27
2023-07-23T14:34
в мире
сша
россия
черное море
джон кирби
нато
оон
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. США могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, такое мнение высказал бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, его слова приводит журнал Foreign Policy."НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море (Болгарией, Румынией и Турцией. — Прим. ред.)", — сказал он.Ставридис, который участвовал в операции "Твердые намерения" по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, считает, что аналогичную операцию можно провести и сейчас для сопровождения грузов с зерном.По его словам, альянс должен выступить с предупреждением в адрес Черноморского флота России и "открывать ответный огонь" в случае атаки на корабли, которые якобы будут перевозить зерно.Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Ранее Минобороны России заявило, что после прекращения действия черноморской инициативы 18 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Представитель Белого дома США Джон Кирби сообщил, что США не собираются направлять военные корабли для сопровождения коммерческих судов в Черном море.
https://ria.ru/20230722/zerno-1885650778.html
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в мире, сша, россия, черное море, джон кирби, нато, оон, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
В мире, США, Россия, Черное море, Джон Кирби, НАТО, ООН, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)
Американский адмирал потребовал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Американский адмирал Ставридис предложил атаковать корабли ВМФ России в Черном море