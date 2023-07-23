https://ria.ru/20230723/vmf-1885758030.html

Американский адмирал потребовал открывать огонь по кораблям ВМФ России

Американский адмирал потребовал открывать огонь по кораблям ВМФ России - РИА Новости, 23.07.2023

Американский адмирал потребовал открывать огонь по кораблям ВМФ России

США могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, такое мнение высказал бывший командующий войсками НАТО в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T03:27

2023-07-23T03:27

2023-07-23T14:34

в мире

сша

россия

черное море

джон кирби

нато

оон

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152733/89/1527338918_0:79:1690:1030_1920x0_80_0_0_1542a3b654c7eb5cf0c0e17925849978.png

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. США могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, такое мнение высказал бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, его слова приводит журнал Foreign Policy."НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море (Болгарией, Румынией и Турцией. — Прим. ред.)", — сказал он.Ставридис, который участвовал в операции "Твердые намерения" по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, считает, что аналогичную операцию можно провести и сейчас для сопровождения грузов с зерном.По его словам, альянс должен выступить с предупреждением в адрес Черноморского флота России и "открывать ответный огонь" в случае атаки на корабли, которые якобы будут перевозить зерно.Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Ранее Минобороны России заявило, что после прекращения действия черноморской инициативы 18 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Представитель Белого дома США Джон Кирби сообщил, что США не собираются направлять военные корабли для сопровождения коммерческих судов в Черном море.

https://ria.ru/20230722/zerno-1885650778.html

https://ria.ru/20230720/zerno-1885290440.html

сша

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, черное море, джон кирби, нато, оон, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)