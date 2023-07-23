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Мужчина лишился обеих рук после одного укуса - РИА Новости, 23.07.2023
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06:19 23.07.2023 (обновлено: 09:10 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/ukus-1885762155.html
Мужчина лишился обеих рук после одного укуса
Мужчина лишился обеих рук после одного укуса - РИА Новости, 23.07.2023
Мужчина лишился обеих рук после одного укуса
Жителю Техаса ампутировали обе руки и часть ступни из-за вызванного укусом блохи сыпного тифа, пишет издание New York Post. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:19
2023-07-23T09:10
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жителю Техаса ампутировали обе руки и часть ступни из-за вызванного укусом блохи сыпного тифа, пишет издание New York Post.Пострадавший, 35-летний Майкл Кольхоф, был доставлен в отделение неотложной помощи Сан-Антонио после потери чувствительности пальцев ног, недомогание его семья первоначально посчитала за симптомы тяжелого гриппа.Вскоре у мужчины произошел септический шок, его срочно подключили к аппарату ИВЛ, диализу, ему прописали антибиотики, вазопрессоры (препараты для повышения давления) и другие медикаменты, так как его органы начали отказывать.По словам матери Кольхофа, в один из дней врачи сообщили ей, что она должна пригласить родственников для прощания с пострадавшим. Брат мужчины рассказал, что несколько раз тот был при смерти. Спустя 11 дней интенсивной терапии состояние Кольхофа стабилизировалось, однако из-за применения вазопрессоров у него развилась сухая гангрена рук и ног. Она не поддавалась лечению, в итоге врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки до предплечья, а также часть стопы.Причиной сепсиса и быстрого ухудшения состояния здоровья мужчины врачи назвали сыпной тиф, который, по словам родственников, был вызван единичным укусом блохи. Медики сообщили семье, что тип тифа, который перенес Кольхоф, крайне редко встречается в США.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), блохи, переносящие сыпной тиф, встречаются в тропическом и субтропическом климате по всему миру, инфекция может вызвать отказ печени, почек, сердца, легких и мозга.
https://sn.ria.ru/20230710/sanprosvet-1880889258.html
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Мужчина лишился обеих рук после одного укуса

NYP: жителю Техаса ампутировали конечности из-за вызванного укусом блохи сыпного тифа

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жителю Техаса ампутировали обе руки и часть ступни из-за вызванного укусом блохи сыпного тифа, пишет издание New York Post.
Пострадавший, 35-летний Майкл Кольхоф, был доставлен в отделение неотложной помощи Сан-Антонио после потери чувствительности пальцев ног, недомогание его семья первоначально посчитала за симптомы тяжелого гриппа.
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Вскоре у мужчины произошел септический шок, его срочно подключили к аппарату ИВЛ, диализу, ему прописали антибиотики, вазопрессоры (препараты для повышения давления) и другие медикаменты, так как его органы начали отказывать.
По словам матери Кольхофа, в один из дней врачи сообщили ей, что она должна пригласить родственников для прощания с пострадавшим. Брат мужчины рассказал, что несколько раз тот был при смерти. Спустя 11 дней интенсивной терапии состояние Кольхофа стабилизировалось, однако из-за применения вазопрессоров у него развилась сухая гангрена рук и ног. Она не поддавалась лечению, в итоге врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки до предплечья, а также часть стопы.
Причиной сепсиса и быстрого ухудшения состояния здоровья мужчины врачи назвали сыпной тиф, который, по словам родственников, был вызван единичным укусом блохи. Медики сообщили семье, что тип тифа, который перенес Кольхоф, крайне редко встречается в США.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), блохи, переносящие сыпной тиф, встречаются в тропическом и субтропическом климате по всему миру, инфекция может вызвать отказ печени, почек, сердца, легких и мозга.
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