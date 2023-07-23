https://ria.ru/20230723/ukus-1885762155.html

Мужчина лишился обеих рук после одного укуса

Мужчина лишился обеих рук после одного укуса - РИА Новости, 23.07.2023

Мужчина лишился обеих рук после одного укуса

Жителю Техаса ампутировали обе руки и часть ступни из-за вызванного укусом блохи сыпного тифа, пишет издание New York Post. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T06:19

2023-07-23T06:19

2023-07-23T09:10

в мире

техас

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823729_0:320:3022:2020_1920x0_80_0_0_cc6bd0c6b975929b4c6d31b5387bf95d.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жителю Техаса ампутировали обе руки и часть ступни из-за вызванного укусом блохи сыпного тифа, пишет издание New York Post.Пострадавший, 35-летний Майкл Кольхоф, был доставлен в отделение неотложной помощи Сан-Антонио после потери чувствительности пальцев ног, недомогание его семья первоначально посчитала за симптомы тяжелого гриппа.Вскоре у мужчины произошел септический шок, его срочно подключили к аппарату ИВЛ, диализу, ему прописали антибиотики, вазопрессоры (препараты для повышения давления) и другие медикаменты, так как его органы начали отказывать.По словам матери Кольхофа, в один из дней врачи сообщили ей, что она должна пригласить родственников для прощания с пострадавшим. Брат мужчины рассказал, что несколько раз тот был при смерти. Спустя 11 дней интенсивной терапии состояние Кольхофа стабилизировалось, однако из-за применения вазопрессоров у него развилась сухая гангрена рук и ног. Она не поддавалась лечению, в итоге врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки до предплечья, а также часть стопы.Причиной сепсиса и быстрого ухудшения состояния здоровья мужчины врачи назвали сыпной тиф, который, по словам родственников, был вызван единичным укусом блохи. Медики сообщили семье, что тип тифа, который перенес Кольхоф, крайне редко встречается в США.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), блохи, переносящие сыпной тиф, встречаются в тропическом и субтропическом климате по всему миру, инфекция может вызвать отказ печени, почек, сердца, легких и мозга.

https://sn.ria.ru/20230710/sanprosvet-1880889258.html

https://ria.ru/20230706/parazit-1882487071.html

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша