https://ria.ru/20230723/ukraina-1885788481.html

Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости, заявил Путин

Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости, заявил Путин - РИА Новости, 23.07.2023

Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости, заявил Путин

Иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за своей глупости, а общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:36

2023-07-23T12:36

2023-07-23T14:12

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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за своей глупости, а общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин. "Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости. Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин