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Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости, заявил Путин
Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости, заявил Путин - РИА Новости, 23.07.2023
Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости, заявил Путин
Иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за своей глупости, а общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:36
2023-07-23T12:36
2023-07-23T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за своей глупости, а общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин. "Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости. Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Путин: иностранные наемники несут значительные потери из-за своей глупости
Путин
2023-07-23T12:36
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости, заявил Путин
Путин: иностранные наемники несут значительные потери, об этом должны знать на Западе