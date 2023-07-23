https://ria.ru/20230723/ukraina-1885785749.html

Лукашенко пообещал помочь Западной Украине, если она об этом попросит

Лукашенко пообещал помочь Западной Украине, если она об этом попросит - РИА Новости, 23.07.2023

Лукашенко пообещал помочь Западной Украине, если она об этом попросит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, и... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:19

2023-07-23T12:19

2023-07-23T13:30

в мире

польша

александр лукашенко

белоруссия

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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 23 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, и пообещал поддержку Западной Украине, если она попросит о помощи."Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали", - приводит слова Лукашенко белорусское госагентство Sputnik Белоруссия."Если такая будет поддержка, и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески", - сказал он.

https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко о помощи Западной Украине Путин и Лукашенко 2023-07-23T12:19 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, александр лукашенко, белоруссия