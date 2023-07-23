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Депутат Госдумы прокомментировал удары ВС России в районе Одессы
Депутат Госдумы прокомментировал удары ВС России в районе Одессы - РИА Новости, 23.07.2023
Депутат Госдумы прокомментировал удары ВС России в районе Одессы
Удары ВС РФ в районе Одессы - это прежде всего удары по спецслужбам западных стран, в том числе США, такие упреждающие удары предотвращают десятки терактов на... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:05
2023-07-23T17:05
2023-07-23T17:05
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Удары ВС РФ в районе Одессы - это прежде всего удары по спецслужбам западных стран, в том числе США, такие упреждающие удары предотвращают десятки терактов на территории РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на воскресенье ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы , на пораженных объектах были иностранные наемники, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что "все спланированные к удару цели уничтожены". "Этот удар по Одессе - это удар прежде всего по специальным службам западных стран, в том числе США… Такие упреждающие удары по террористическим базам однозначно предотвращают десятки терактов на нашей территории", — сказал Шхагошев. Он подчеркнул, что создание баз по всему миру для подготовки терактов в разных регионах - "давно известный западный почерк". По словам Шхагошева, конкретные объекты, на которых иностранными наемниками готовятся теракты на территории России "рассматриваются нами, как объекты террористической инфраструктуры и будут уничтожаться в дальнейшем".
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в мире, россия, адальби шхагошев, единая россия, госдума рф, одесса, сша
В мире, Россия, Адальби Шхагошев, Единая Россия, Госдума РФ, Одесса, США
Депутат Госдумы прокомментировал удары ВС России в районе Одессы
Шхагошев назвал удары ВС России в районе Одессы предотвращением терактов по всей стране
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Удары ВС РФ в районе Одессы - это прежде всего удары по спецслужбам западных стран, в том числе США, такие упреждающие удары предотвращают десятки терактов на территории РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).
Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на воскресенье ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы , на пораженных объектах были иностранные наемники, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что "все спланированные к удару цели уничтожены".
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"Этот удар по Одессе - это удар прежде всего по специальным службам западных стран, в том числе США… Такие упреждающие удары по террористическим базам однозначно предотвращают десятки терактов на нашей территории", — сказал Шхагошев.
Он подчеркнул, что создание баз по всему миру для подготовки терактов в разных регионах - "давно известный западный почерк".
По словам Шхагошева, конкретные объекты, на которых иностранными наемниками готовятся теракты на территории России "рассматриваются нами, как объекты террористической инфраструктуры и будут уничтожаться в дальнейшем".
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