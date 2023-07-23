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Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы - РИА Новости, 23.07.2023
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23:16 23.07.2023 (обновлено: 23:50 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/udar-1885847954.html
Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы
Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы - РИА Новости, 23.07.2023
Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар РФ в районе Одессы, который, по его утверждению, "нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору", говорится в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T23:16
2023-07-23T23:50
в мире
одесса
стефан дюжаррик
юнеско
оон
вооруженные силы украины
антониу гутерреш
украина
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ООН, 23 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар РФ в районе Одессы, который, по его утверждению, "нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору", говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. В воскресенье в Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. "Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшний ракетный удар России по Одессе, в результате которого пострадали мирные жители и который нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, и другим историческим зданиям в историческом центре Одессы", - отметил Дюжаррик. По его словам, генеральный секретарь ООН обеспокоен угрозой, которую конфликт все больше представляет "для украинской культуры и наследия". Как отметил Дюжаррик, с 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила, что ущерб был нанесен 270 объектам культуры на Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения. "Генеральный секретарь также продолжает призывать к немедленному прекращению всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - заявил Дюжаррик. Глава ЮНЕСКО Одри Азулай также осудила ракетный удар РФ в районе Одессы.В Минобороны России отмечали, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".
https://ria.ru/20230723/udary-1885817195.html
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в мире, одесса, стефан дюжаррик, юнеско, оон, вооруженные силы украины, антониу гутерреш, украина, россия, мария захарова
В мире, Одесса, Стефан Дюжаррик, ЮНЕСКО, ООН, Вооруженные силы Украины, Антониу Гутерреш, Украина, Россия, Мария Захарова
Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы

Гутерреш осудил ракетный удар ВС России в районе Одессы

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 23 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар РФ в районе Одессы, который, по его утверждению, "нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору", говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.
В воскресенье в Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы прокомментировал удары ВС России в районе Одессы
Вчера, 17:05
«
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшний ракетный удар России по Одессе, в результате которого пострадали мирные жители и который нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, и другим историческим зданиям в историческом центре Одессы", - отметил Дюжаррик.
По его словам, генеральный секретарь ООН обеспокоен угрозой, которую конфликт все больше представляет "для украинской культуры и наследия". Как отметил Дюжаррик, с 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила, что ущерб был нанесен 270 объектам культуры на Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения.
«
"Генеральный секретарь также продолжает призывать к немедленному прекращению всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - заявил Дюжаррик.
Глава ЮНЕСКО Одри Азулай также осудила ракетный удар РФ в районе Одессы.
В Минобороны России отмечали, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Захарова прокомментировала заявления Киева об атаках на объекты ЮНЕСКО
Вчера, 17:53
 
В миреОдессаСтефан ДюжаррикЮНЕСКОООНВооруженные силы УкраиныАнтониу ГутеррешУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
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