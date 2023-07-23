https://ria.ru/20230723/udar-1885847954.html

Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы

Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы - РИА Новости, 23.07.2023

Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар РФ в районе Одессы, который, по его утверждению, "нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору", говорится в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T23:16

2023-07-23T23:16

2023-07-23T23:50

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ООН, 23 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар РФ в районе Одессы, который, по его утверждению, "нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору", говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. В воскресенье в Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. "Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшний ракетный удар России по Одессе, в результате которого пострадали мирные жители и который нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, и другим историческим зданиям в историческом центре Одессы", - отметил Дюжаррик. По его словам, генеральный секретарь ООН обеспокоен угрозой, которую конфликт все больше представляет "для украинской культуры и наследия". Как отметил Дюжаррик, с 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила, что ущерб был нанесен 270 объектам культуры на Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения. "Генеральный секретарь также продолжает призывать к немедленному прекращению всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - заявил Дюжаррик. Глава ЮНЕСКО Одри Азулай также осудила ракетный удар РФ в районе Одессы.В Минобороны России отмечали, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".

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