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ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 23.07.2023 (обновлено: 20:27 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/udar-1885827525.html
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек - РИА Новости, 23.07.2023
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек
Украинские войска нанесли удар по дому мэра города Алешки в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:56
2023-07-23T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
рсзо himars
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дому мэра города Алешки в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.&quot;Ракетой HIMARS, выпущенной вооруженными формированиями Украины, разрушен дом Георгия Журавко в Алешках&quot;, — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что при обстреле никто не пострадал, мэр продолжает выполнять свои обязанности. На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Алешкам зажигательными боеприпасами неустановленного образца. Со слов очевидцев, один из снарядов взорвался в воздухе, после чего воспламеняющиеся элементы спланировали на жилые дома и подожгли их. В результате сгорели не менее двух частных домовладений, повреждения получили не менее четырех.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов области, а часть территорий на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.
https://ria.ru/20230714/aleshki-1884301438.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, РСЗО HIMARS
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек

Пресс-служба врио губернатора Херсонской области сообщила о покушении ВСУ на мэра Алешек

© Фото очевидцаОбстрел района со стороны ВСУ, где находился дом мэра Алешек
Обстрел района со стороны ВСУ, где находился дом мэра Алешек
© Фото очевидца
Обстрел района со стороны ВСУ, где находился дом мэра Алешек
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дому мэра города Алешки в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
«

"Ракетой HIMARS, выпущенной вооруженными формированиями Украины, разрушен дом Георгия Журавко в Алешках", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при обстреле никто не пострадал, мэр продолжает выполнять свои обязанности.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Алешкам зажигательными боеприпасами неустановленного образца. Со слов очевидцев, один из снарядов взорвался в воздухе, после чего воспламеняющиеся элементы спланировали на жилые дома и подожгли их. В результате сгорели не менее двух частных домовладений, повреждения получили не менее четырех.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов области, а часть территорий на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.
Пожар в Алешках Херсонской области после украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРСЗО HIMARS
 
 
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