https://ria.ru/20230723/udar-1885827525.html

ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек

ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек - РИА Новости, 23.07.2023

ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек

Украинские войска нанесли удар по дому мэра города Алешки в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:56

2023-07-23T18:56

2023-07-23T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

украина

рсзо himars

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дому мэра города Алешки в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко."Ракетой HIMARS, выпущенной вооруженными формированиями Украины, разрушен дом Георгия Журавко в Алешках", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что при обстреле никто не пострадал, мэр продолжает выполнять свои обязанности. На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Алешкам зажигательными боеприпасами неустановленного образца. Со слов очевидцев, один из снарядов взорвался в воздухе, после чего воспламеняющиеся элементы спланировали на жилые дома и подожгли их. В результате сгорели не менее двух частных домовладений, повреждения получили не менее четырех.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов области, а часть территорий на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.

https://ria.ru/20230714/aleshki-1884301438.html

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, рсзо himars