https://ria.ru/20230723/udar-1885756736.html

"Смертельный удар": финны прочувствовали на себе закрытие границы с Россией

"Смертельный удар": финны прочувствовали на себе закрытие границы с Россией - РИА Новости, 23.07.2023

"Смертельный удар": финны прочувствовали на себе закрытие границы с Россией

Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T02:14

2023-07-23T02:14

2023-07-23T10:48

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat.Как отмечается в материале, теперь тишину там нарушают только крики птиц и гул проезжающих машин — здесь теперь совсем нет посетителей. Такую картину можно было наблюдать уже в декабре прошлого года: торговый комплекс обанкротился еще осенью.При этом планы после открытия Zsar Outlet Village в ноябре 2018 года были грандиозными: международные бренды должны были привлечь в первую очередь российских покупателей, а инвестиции оценивались примерно в 40 миллионов евро.Однако сначала на количестве россиян сказалась пандемия коронавируса, а затем — спецоперация на Украине, в результате чего положение компаний, представленных в аутлет-деревне, ухудшилось. Осенью прошлого года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.Как отметил менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года, ситуация печальная не только для акционеров, но и для местного муниципалитета. "В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кто-то перешел в другие магазины того же бренда, кто-то лишился заработка", — посетовал он.По словам Томминена, в торговый комплекс приезжали самые обычные россияне. "Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар", — подчеркнул он. Менеджер добавил, что теперь на пустой парковке снимают автомобильную рекламу. "Если кто-то захочет использовать площадь для стоянки караванов верблюдов, почему бы и не согласиться", — резюмировал он.Финляндия с 30 сентября 2022 года существенно ограничила въезд российских туристов. Ограничения распространяются как на туризм в стране, так и на транзит через нее в другие государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230706/ogranicheniya-1882589628.html

https://ria.ru/20230719/turisty-1885012092.html

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