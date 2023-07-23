https://ria.ru/20230723/udar-1885756736.html
"Смертельный удар": финны прочувствовали на себе закрытие границы с Россией
"Смертельный удар": финны прочувствовали на себе закрытие границы с Россией - РИА Новости, 23.07.2023
"Смертельный удар": финны прочувствовали на себе закрытие границы с Россией
Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T02:14
2023-07-23T02:14
2023-07-23T10:48
в мире
россия
украина
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat.Как отмечается в материале, теперь тишину там нарушают только крики птиц и гул проезжающих машин — здесь теперь совсем нет посетителей. Такую картину можно было наблюдать уже в декабре прошлого года: торговый комплекс обанкротился еще осенью.При этом планы после открытия Zsar Outlet Village в ноябре 2018 года были грандиозными: международные бренды должны были привлечь в первую очередь российских покупателей, а инвестиции оценивались примерно в 40 миллионов евро.Однако сначала на количестве россиян сказалась пандемия коронавируса, а затем — спецоперация на Украине, в результате чего положение компаний, представленных в аутлет-деревне, ухудшилось. Осенью прошлого года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.Как отметил менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года, ситуация печальная не только для акционеров, но и для местного муниципалитета. "В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кто-то перешел в другие магазины того же бренда, кто-то лишился заработка", — посетовал он.По словам Томминена, в торговый комплекс приезжали самые обычные россияне. "Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар", — подчеркнул он. Менеджер добавил, что теперь на пустой парковке снимают автомобильную рекламу. "Если кто-то захочет использовать площадь для стоянки караванов верблюдов, почему бы и не согласиться", — резюмировал он.Финляндия с 30 сентября 2022 года существенно ограничила въезд российских туристов. Ограничения распространяются как на туризм в стране, так и на транзит через нее в другие государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230706/ogranicheniya-1882589628.html
https://ria.ru/20230719/turisty-1885012092.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, финляндия
В мире, Россия, Украина, Финляндия
"Смертельный удар": финны прочувствовали на себе закрытие границы с Россией
Ilta-Sanomat: финская аутлет-деревня Zsar опустела после закрытия границ для россиян
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat
.
Как отмечается в материале, теперь тишину там нарушают только крики птиц и гул проезжающих машин — здесь теперь совсем нет посетителей. Такую картину можно было наблюдать уже в декабре прошлого года: торговый комплекс обанкротился еще осенью.
Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян
При этом планы после открытия Zsar Outlet Village в ноябре 2018 года были грандиозными: международные бренды должны были привлечь в первую очередь российских покупателей, а инвестиции оценивались примерно в 40 миллионов евро.
Однако сначала на количестве россиян сказалась пандемия коронавируса, а затем — спецоперация на Украине
, в результате чего положение компаний, представленных в аутлет-деревне, ухудшилось. Осенью прошлого года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.
Как отметил менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года, ситуация печальная не только для акционеров, но и для местного муниципалитета. "В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кто-то перешел в другие магазины того же бренда, кто-то лишился заработка", — посетовал он.
По словам Томминена, в торговый комплекс приезжали самые обычные россияне. "Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар", — подчеркнул он. Менеджер добавил, что теперь на пустой парковке снимают автомобильную рекламу. "Если кто-то захочет использовать площадь для стоянки караванов верблюдов, почему бы и не согласиться", — резюмировал он.
Финляндия
с 30 сентября 2022 года существенно ограничила въезд российских туристов. Ограничения распространяются как на туризм в стране, так и на транзит через нее в другие государства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> В Аланье пожаловались на проблемы из-за снижения числа российских туристов