Рейтинг@Mail.ru
Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 23.07.2023 (обновлено: 13:09 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/ucheniya-1885783399.html
Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку
Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку - РИА Новости, 23.07.2023
Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку
В ходе военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023" совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил воздушную атаку условного противника,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:59
2023-07-23T13:09
китай
японское море
вмф рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885660660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_042d1baa2d68b0c78bd9d257c5dab7c5.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ходе военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023" совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил воздушную атаку условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. ​"В активной части российско-китайского военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023", которое проходит в Японском море, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении. Как уточнили во флоте, атаку на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая. Также экипажи кораблей тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. "Еще одной задачей, которая решалась в рамках учения, стало нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели. Целеуказание для кораблей выдавалось самолётами морской авиации. В этом эпизоде по объектам неприятеля были выполнены электронные пуски крылатых ракет", - добавили в Тихоокеанском флоте.
https://ria.ru/20230722/udar-1885631476.html
китай
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885660660_332:0:1772:1080_1920x0_80_0_0_5558c96e1ef6bb9500fc50f801fa90b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, японское море, вмф рф, безопасность
Китай, Японское море, ВМФ РФ, Безопасность
Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку

Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку условного противника

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ Адмирал Трибуц на совместных учениях России и Китая в Японском море Север. Взаимодействие - 2023
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ходе военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023" совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил воздушную атаку условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
​"В активной части российско-китайского военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023", которое проходит в Японском море, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.
Как уточнили во флоте, атаку на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая. Также экипажи кораблей тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты.
"Еще одной задачей, которая решалась в рамках учения, стало нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели. Целеуказание для кораблей выдавалось самолётами морской авиации. В этом эпизоде по объектам неприятеля были выполнены электронные пуски крылатых ракет", - добавили в Тихоокеанском флоте.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Удар в спину. В Китае увидели тревожную для Украины деталь в решении Путина
Вчера, 03:05
 
КитайЯпонское мореВМФ РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала