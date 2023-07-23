https://ria.ru/20230723/ucheniya-1885783399.html

Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку

Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку - РИА Новости, 23.07.2023

Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку

В ходе военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023" совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил воздушную атаку условного противника,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:59

2023-07-23T11:59

2023-07-23T13:09

китай

японское море

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ходе военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023" совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил воздушную атаку условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. ​"В активной части российско-китайского военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023", которое проходит в Японском море, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении. Как уточнили во флоте, атаку на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая. Также экипажи кораблей тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. "Еще одной задачей, которая решалась в рамках учения, стало нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели. Целеуказание для кораблей выдавалось самолётами морской авиации. В этом эпизоде по объектам неприятеля были выполнены электронные пуски крылатых ракет", - добавили в Тихоокеанском флоте.

https://ria.ru/20230722/udar-1885631476.html

китай

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, японское море, вмф рф, безопасность