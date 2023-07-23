https://ria.ru/20230723/turtsiya-1885772426.html
Достопримечательности на юге Турции открыты для туристов, несмотря на жару
Достопримечательности на юге Турции открыты для туристов, несмотря на жару - РИА Новости, 23.07.2023
Достопримечательности на юге Турции открыты для туристов, несмотря на жару
Наиболее популярные достопримечательности и музеи на открытом воздухе на курортах Турции, в том числе руины античного города Эфес, продолжают принимать... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T09:48
2023-07-23T09:48
2023-07-23T09:48
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турция
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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Наиболее популярные достопримечательности и музеи на открытом воздухе на курортах Турции, в том числе руины античного города Эфес, продолжают принимать туристов, несмотря на аномальную жару, сообщили РИА Новости в администрации культурных объектов. "Никаких ограничений не вводилось, мы работаем в обычном режиме с 8.00 до 20.00", - сообщил РИА Новости сотрудник музея под открытым небом в Эфесе. По его словам, туристов сейчас чуть меньше обычного, но ненамного. Руины античного Эфеса расположены под открытым небом недалеко от современного города Сельчук, осмотр всех достопримечательностей, в том числе амфитеатра и библиотеки Цельса, даже быстрым шагом займет не менее часа. Дневная температура в этом районе на ближайшие пять дней не опустится ниже 40 градусов. Билет стоит порядка 400 турецких лир (около 1,4 тысячи рублей). В крепости Аланьи также ответили, что туристы могут ее посетить в обычном режиме, жара никак не повлияла на график работы. В городе дневная температура на этой неделе держится у отметок выше 38 градусов. Туристы могут посетить в жаркие дни и руины античного города Фазелис в провинции Анталья, где температура приблизилась к 45 градусам, и место раскопок Трои в провинции Чанаккале, где столбики термометров показывают около 37 градусов, подтвердили сотрудники музеев. Стамбульские музеи не прекращали работу в жаркие дни, наоборот - толпы туристов выстраивались не меньше, чем в обычные. В частности, не угасает интерес туристов к различным мечетям, цистернам (римским водохранилищам), Галатской башне и музеям. Согласно прогнозу Генерального департамента метеорологии Турции, на страну надвигается очередная, уже третья волна "африканской" жары, пик ее придется на среду - в Стамбуле будет 35 градусов, в Анталье около 42 градусов, после чего в четверг температура резко снизится на 7-9 градусов. При этом на юго-востоке страны температура так и останется в четверг на отметке в 41-43 градуса. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.
https://ria.ru/20230722/zhara-1885602953.html
https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885652214.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, анталья (провинция), аланья (город)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Аланья (город)
Достопримечательности на юге Турции открыты для туристов, несмотря на жару
Достопримечательности на курортах Турции открыты для туристов, несмотря на аномальную жару
СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Наиболее популярные достопримечательности и музеи на открытом воздухе на курортах Турции, в том числе руины античного города Эфес, продолжают принимать туристов, несмотря на аномальную жару, сообщили РИА Новости в администрации культурных объектов.
"Никаких ограничений не вводилось, мы работаем в обычном режиме с 8.00 до 20.00", - сообщил РИА Новости сотрудник музея под открытым небом в Эфесе.
По его словам, туристов сейчас чуть меньше обычного, но ненамного.
Руины античного Эфеса расположены под открытым небом недалеко от современного города Сельчук, осмотр всех достопримечательностей, в том числе амфитеатра и библиотеки Цельса, даже быстрым шагом займет не менее часа. Дневная температура в этом районе на ближайшие пять дней не опустится ниже 40 градусов. Билет стоит порядка 400 турецких лир (около 1,4 тысячи рублей).
В крепости Аланьи
также ответили, что туристы могут ее посетить в обычном режиме, жара никак не повлияла на график работы. В городе дневная температура на этой неделе держится у отметок выше 38 градусов.
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Туристы могут посетить в жаркие дни и руины античного города Фазелис в провинции Анталья
, где температура приблизилась к 45 градусам, и место раскопок Трои в провинции Чанаккале
, где столбики термометров показывают около 37 градусов, подтвердили сотрудники музеев.
Стамбульские музеи не прекращали работу в жаркие дни, наоборот - толпы туристов выстраивались не меньше, чем в обычные. В частности, не угасает интерес туристов к различным мечетям, цистернам (римским водохранилищам), Галатской башне и музеям.
Согласно прогнозу Генерального департамента метеорологии Турции, на страну надвигается очередная, уже третья волна "африканской" жары, пик ее придется на среду - в Стамбуле
будет 35 градусов, в Анталье около 42 градусов, после чего в четверг температура резко снизится на 7-9 градусов. При этом на юго-востоке страны температура так и останется в четверг на отметке в 41-43 градуса.
Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.
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