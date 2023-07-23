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ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после ЧП - РИА Новости, 23.07.2023
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11:32 23.07.2023 (обновлено: 15:56 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/tts-1885780606.html
ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после ЧП
ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после ЧП - РИА Новости, 23.07.2023
ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после ЧП
Столичный торговый центр "Времена года" временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, он откроется, вероятно, в ближайшие дни, сообщил... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:32
2023-07-23T15:56
происшествия
москва
сергей собянин
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Столичный торговый центр "Времена года" временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, он откроется, вероятно, в ближайшие дни, сообщил корреспонденту РИА Новости охранник ТЦ.В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы."Сегодня центр закрыт. Может, завтра (откроется - ред.), может, послезавтра. Сегодня точно центр закрыт", — рассказал охранник ТЦ.По наблюдению корреспондента РИА Новости, внутри торгового центра выключено освещение, не работают рекламные табло на фасаде здания, возле ТЦ стоит машина полиции, дежурит охрана.Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что работает на месте происшествия и координирует правоохранительные органы при расследовании уголовного дела, после проверки дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства.
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Торговый центр "Времена года" закрыт для посещения
Вокруг пустота, рекламные табло выключены, внутри ТЦ тоже темно, рядом стоит машина полиции, ходит охрана, никого не пускают, все машины разворачивают. Столичный торговый центр "Времена года" временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, он откроется, вероятно, в ближайшие дни, сообщил корреспонденту РИА Новости охранник ТЦ. В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы.
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происшествия, москва, сергей собянин, прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после ЧП

ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после прорыва трубы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Столичный торговый центр "Времена года" временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, он откроется, вероятно, в ближайшие дни, сообщил корреспонденту РИА Новости охранник ТЦ.
В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы.
«
"Сегодня центр закрыт. Может, завтра (откроется - ред.), может, послезавтра. Сегодня точно центр закрыт", — рассказал охранник ТЦ.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, внутри торгового центра выключено освещение, не работают рекламные табло на фасаде здания, возле ТЦ стоит машина полиции, дежурит охрана.
Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что работает на месте происшествия и координирует правоохранительные органы при расследовании уголовного дела, после проверки дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства.
Авария в ТЦ "Времена года" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

Автомобили экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все четверо погибших — женщины.

Сотрудники экстренных служб и скорой медицинской помощи во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

Люди около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.

Машины скорой медицинской помощи около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.

Сотрудник экстренной службы около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
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