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ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после ЧП

ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после ЧП - РИА Новости, 23.07.2023

ТЦ "Времена года" в Москве временно закрыли для посещения после ЧП

Столичный торговый центр "Времена года" временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, он откроется, вероятно, в ближайшие дни, сообщил... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:32

2023-07-23T11:32

2023-07-23T15:56

происшествия

москва

сергей собянин

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Столичный торговый центр "Времена года" временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, он откроется, вероятно, в ближайшие дни, сообщил корреспонденту РИА Новости охранник ТЦ.В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы."Сегодня центр закрыт. Может, завтра (откроется - ред.), может, послезавтра. Сегодня точно центр закрыт", — рассказал охранник ТЦ.По наблюдению корреспондента РИА Новости, внутри торгового центра выключено освещение, не работают рекламные табло на фасаде здания, возле ТЦ стоит машина полиции, дежурит охрана.Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что работает на месте происшествия и координирует правоохранительные органы при расследовании уголовного дела, после проверки дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торговый центр "Времена года" закрыт для посещения Вокруг пустота, рекламные табло выключены, внутри ТЦ тоже темно, рядом стоит машина полиции, ходит охрана, никого не пускают, все машины разворачивают. Столичный торговый центр "Времена года" временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, он откроется, вероятно, в ближайшие дни, сообщил корреспонденту РИА Новости охранник ТЦ. В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы. 2023-07-23T11:32 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, сергей собянин, прорыв трубы в тц "времена года" в москве