https://ria.ru/20230723/trevoga-1885758695.html

На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу в восьми областях

На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу в восьми областях - РИА Новости, 23.07.2023

На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу в восьми областях

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T03:56

2023-07-23T03:56

2023-07-23T04:50

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, тревога в указанных регионах начала звучать с 3.40 мск.Позднее - с 4.37 по 4.39 мск - воздушная тревога была также объявлена в Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины.Ранее министерство сообщало, что с 0.37 мск тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, но позже была отменена.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230723/donetsk-1885758459.html

https://ria.ru/20230723/odessa-1885754316.html

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днепропетровская область

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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, в мире