https://ria.ru/20230723/trevoga-1885753458.html

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.07.2023

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T00:53

2023-07-23T00:53

2023-07-23T00:53

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы рф

украина

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах началась с 0.37 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230723/obstrel-1885753116.html

николаевская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, вооруженные силы рф, украина, киев, в мире