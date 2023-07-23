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В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.07.2023
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T00:53
2023-07-23T00:53
2023-07-23T00:53
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы рф
украина
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в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах началась с 0.37 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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николаевская область
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николаевская область, вооруженные силы рф, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Киев, В мире
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях звучит сигнал воздушной тревоги