https://ria.ru/20230723/termobar-1885762609.html

ВСУ начали применять новые термобарические мины, сообщил сапер

ВСУ начали применять новые термобарические мины, сообщил сапер - РИА Новости, 23.07.2023

ВСУ начали применять новые термобарические мины, сообщил сапер

Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T06:51

2023-07-23T06:51

2023-07-23T09:17

специальная военная операция на украине

франция

германия

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Рахматулла" из отряда "Хопер" сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса."Они (ВСУ - ред.) дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека. Определенные параметры настраиваются, и при приближении к этому боеприпасу он направленно срабатывает, и происходит поражение цели", - сказал собеседник агентства.По его словам, для изготовления данного взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия термобарических снарядов основан на распылении горючего вещества в виде аэрозоля и подрыве полученного газового облака."Мы с ним (данным видом мин - ред.) уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное - это внимание и контроль обстановки", - заключил сапер.Применяют сельхоздроныРанее "Рахматулла" рассказал РИА Новости, что украинские войска начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне истощения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства."Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются "Корова", "Баба-яга", "Ведьма"… Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы 25- и 50-килограммовые", - сказал военнослужащий.По его словам, такие дроны могут нести по два-четыре боеприпаса.Немецкие миныСаперы южной группировки российских войск ранее показали корреспонденту РИА Новости применяемые украинскими войсками мины, в том числе натовские."Подразделения ВСУ оснащены вооружением НАТО (Германии, Франции). Очень часто встречаемся с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые они запускают в зону нашей ответственности с помощью дистанционного минирования", - рассказал начальник инженерной службы танкового полка.Он добавил, что, несмотря на применение новых видов вооружений на поле боя, российские военнослужащие быстро учатся ему противодействовать. "Нас такие мины уже не удивляют, мы, наоборот, развиваем с помощью этого свой опыт, хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как и он", - заявил он.

https://ria.ru/20230723/mediki-1885762330.html

https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html

https://ria.ru/20230723/ataki-1885760158.html

франция

германия

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Новые мины ВСУ, которые реагируют на движение ВСУ стали применять с дронов новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения, но российские военные уже научились им противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Рахматулла" из сводной казачьей бригады "Дон" 2023-07-23T06:51 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

франция, германия, вооруженные силы украины, нато