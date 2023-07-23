https://ria.ru/20230723/strelkov-1885838638.html
Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово"
Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 24.07.2023
Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово"
Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-23T20:59
2023-07-23T20:59
2023-07-24T00:03
происшествия
москва
алексей мельников
игорь стрелков
сизо лефортово
онк
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического давления на него не выявлено, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников. "Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник", - сказал Мельников.Он добавил, что Стрелков отказался общаться с правозащитниками. "Но признаков морального или физического давления нами выявлено не было", - отметил Мельников. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, алексей мельников, игорь стрелков, сизо лефортово, онк
Происшествия, Москва, Алексей Мельников, Игорь Стрелков, СИЗО Лефортово, ОНК
Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово"
Член СПЧ Мельников: Игоря Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" в Москве