https://ria.ru/20230723/strelkov-1885838638.html

Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово"

Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 24.07.2023

Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово"

Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-23T20:59

2023-07-23T20:59

2023-07-24T00:03

происшествия

москва

алексей мельников

игорь стрелков

сизо лефортово

онк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885578301_0:136:3140:1902_1920x0_80_0_0_1b9d79bb27e572377bd6888f60b69792.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического давления на него не выявлено, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников. "Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник", - сказал Мельников.Он добавил, что Стрелков отказался общаться с правозащитниками. "Но признаков морального или физического давления нами выявлено не было", - отметил Мельников. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, алексей мельников, игорь стрелков, сизо лефортово, онк