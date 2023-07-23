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Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 24.07.2023
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20:59 23.07.2023 (обновлено: 00:03 24.07.2023)
https://ria.ru/20230723/strelkov-1885838638.html
Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово"
Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 24.07.2023
Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово"
Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-23T20:59
2023-07-24T00:03
происшествия
москва
алексей мельников
игорь стрелков
сизо лефортово
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического давления на него не выявлено, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников. &quot;Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО &quot;Лефортово&quot;. У него есть телевизор, холодильник&quot;, - сказал Мельников.Он добавил, что Стрелков отказался общаться с правозащитниками. "Но признаков морального или физического давления нами выявлено не было", - отметил Мельников. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
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происшествия, москва, алексей мельников, игорь стрелков, сизо лефортово, онк
Происшествия, Москва, Алексей Мельников, Игорь Стрелков, СИЗО Лефортово, ОНК
Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово"

Член СПЧ Мельников: Игоря Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического давления на него не выявлено, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.
«

"Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник", - сказал Мельников.

Он добавил, что Стрелков отказался общаться с правозащитниками.
«
"Но признаков морального или физического давления нами выявлено не было", - отметил Мельников.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
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