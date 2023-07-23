https://ria.ru/20230723/spetsoperatsiya-1885244778.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:00

2023-07-23T14:00

2023-07-23T14:00

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 июля 2023 годаЗа минувшие сутки Вооруженные Силы России нанесли удар по объектам, где готовились террористические акты с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления. Все цели уничтожены. Российские войска отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении, шесть атак — на Краснолиманском, две — на Запорожском.Параллельно ликвидированы 104 артиллерийских расчета, 132 района скопления живой силы и техники, три пункта управления, шесть складов боеприпасов, склад горючего. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, крылатую ракету Storm Shadow, 28 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 457 самолетов, 243 вертолета, 5197 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1139 реактивных систем залпового огня, 10 854 танка и других бронемашин, 5573 орудия полевой артиллерии и 11 848 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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