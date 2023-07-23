https://ria.ru/20230723/sobor-1885790825.html

Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор

Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор - РИА Новости, 23.07.2023

Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор

Президент РФ Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T13:00

2023-07-23T13:00

2023-07-23T16:28

александр лукашенко

владимир путин

николай чудотворец

центральный военно-морской музей

политика

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КРОНШТАДТ, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор, передает корреспондент РИА Новости. Собор, за образец которого был взят храм Святой Софии в Константинополе, был построен в 1913 году и стал высотной доминантой и одним из символов города. Его освятили в честь Небесного покровителя всех плавающих по морю - Святителя Николая Чудотворца. Настоятель храма архимандрит Алексий рассказал президентам об истории собора. По его словам, в 2009 году экспозицию филиала Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость" демонтировали в связи с началом работ по воссозданию собора и его внутреннего убранства, в том числе памятных досок. Строительные работы были завершены к концу 2012 году в канун 100-летия со дня открытия храма.Президент Белоруссии поинтересовался, для всех ли открыт храм. Архимандрит подтвердил, что здесь проходят службы, могут прийти и обычные посетители.В центре собора расположены мощи Святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков. Владимир Путин и Александр Лукашенко прикоснулись к ним и поставили свечку. Президент Белоруссии также позвал последовать его примеру сына, который сопровождает его в ходе визита. "Коля, иди, тезке своему поклонись. Это его тоже покровитель", - пояснил он.Губернатор Петербурга Александр Беглов привлек внимание президентов к установленным в Соборе памятным мраморным доскам, на которых золотыми буквами выбиты имена и фамилии моряков, священников флота, медицинских и гражданских чинов морского ведомства, погибших в боях и при исполнении служебного долга. Все они были бережно сохранены и отреставрированы.Морской собор представляет собой храм-памятник Российскому флоту, увековечивший память о подвигах русских моряков, отдавших свои жизни во славу Отечества. Внутри храма были установлены памятные мраморные доски, на которых золотыми буквами выбиты имена и фамилии моряков, священников флота, медицинских и гражданских чинов морского ведомства, погибших в боях и при исполнении служебного долга. В 1918 году здание было национализировано и передано Кронштадтскому Совету, а в 1933 году там открыли кинотеатр. В мае 1980 года на галереях 2-го этажа был открыт филиал Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость". Он работал почти три десятилетия. В 2009 году экспозицию филиала демонтировали в связи с началом работ по воссозданию Кронштадтского морского собора и его внутреннего убранства, в том числе памятных досок. В мае 2013 году храм освятил патриарх Кирилл. Решением Минобороны с 1 декабря 2014 года всё имущество Кронштадтского морского собора было передано Центральному военно-морскому музею. Сейчас в Кронштадтском морском соборе проводятся церковные службы, а также экскурсии. За год здесь бывает более одного миллионе человек.

https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885789818.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и Лукашенко в Кронштадтском морском соборе Президент РФ Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор, передает корреспондент РИА Новости. Собор, за образец которого был взят храм Святой Софии в Константинополе, был построен в 1913 году и стал высотной доминантой и одним из символов города. Его освятили в честь Небесного покровителя всех плавающих по морю - Святителя Николая Чудотворца. 2023-07-23T13:00 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр лукашенко, владимир путин, николай чудотворец, центральный военно-морской музей, политика