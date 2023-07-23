Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 23.07.2023 (обновлено: 14:23 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/sobor-1885781781.html
Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе
Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе - РИА Новости, 23.07.2023
Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе
Распространяемая украинскими властями информация о поражении российским высокоточным оружием Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:41
2023-07-23T14:23
специальная военная операция на украине
одесса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885782813_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_b330a0d27644a64d1eeb6a1a41c7907e.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Распространяемая украинскими властями информация о поражении российским высокоточным оружием Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности, сообщили в Минобороны."Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля текущего года объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса", — уточнили в ведомстве.Как объяснили в Минобороны, к повреждению храма привели действия ВСУ."С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", — сказали в министерстве.В ведомстве также отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры Украины осуществляется на основе "тщательно проверенной" и подтвержденной по нескольким каналам информации. При этом российские военные заведомо исключают поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также культурного и исторического наследия.Сегодня ночью Вооруженные силы поразили места производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, с помощью которых которых ВСУ планировали теракты против России.За эту неделю военные нанесли уже целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, которые стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту. Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.При атаке Крымского моста двумя надводными беспилотниками 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал нападение на мост бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230302/raketa-1855276671.html
https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885782813_165:0:2836:2003_1920x0_80_0_0_8342ac82a60194943606bb0012495c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, россия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия
Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе

Минобороны опровергло заявление Киева об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Спасо-Преображенский собор в Одессе
Спасо-Преображенский собор в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Распространяемая украинскими властями информация о поражении российским высокоточным оружием Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности, сообщили в Минобороны.
«
"Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля текущего года объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса", — уточнили в ведомстве.
Как объяснили в Минобороны, к повреждению храма привели действия ВСУ.
"С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", — сказали в министерстве.
© AP Photo / LibkosСпасо-Преображенский собор в Одессе после падения на него украинской ракеты
Спасо-Преображенский собор в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Libkos
Спасо-Преображенский собор в Одессе после падения на него украинской ракеты
В ведомстве также отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры Украины осуществляется на основе "тщательно проверенной" и подтвержденной по нескольким каналам информации.
При этом российские военные заведомо исключают поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также культурного и исторического наследия.
Сегодня ночью Вооруженные силы поразили места производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, с помощью которых которых ВСУ планировали теракты против России.
Украинские пожарные осматривают место падения ракеты на многоэтажку в Запорожье. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы
2 марта, 09:50
За эту неделю военные нанесли уже целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, которые стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту. Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.
При атаке Крымского моста двумя надводными беспилотниками 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал нападение на мост бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ
06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала