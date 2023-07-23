https://ria.ru/20230723/sobor-1885781781.html

Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе

Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе - РИА Новости, 23.07.2023

Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе

Распространяемая украинскими властями информация о поражении российским высокоточным оружием Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:41

2023-07-23T11:41

2023-07-23T14:23

специальная военная операция на украине

одесса

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885782813_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_b330a0d27644a64d1eeb6a1a41c7907e.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Распространяемая украинскими властями информация о поражении российским высокоточным оружием Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности, сообщили в Минобороны."Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля текущего года объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса", — уточнили в ведомстве.Как объяснили в Минобороны, к повреждению храма привели действия ВСУ."С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", — сказали в министерстве.В ведомстве также отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры Украины осуществляется на основе "тщательно проверенной" и подтвержденной по нескольким каналам информации. При этом российские военные заведомо исключают поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также культурного и исторического наследия.Сегодня ночью Вооруженные силы поразили места производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, с помощью которых которых ВСУ планировали теракты против России.За эту неделю военные нанесли уже целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, которые стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту. Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.При атаке Крымского моста двумя надводными беспилотниками 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал нападение на мост бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230302/raketa-1855276671.html

https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

одесса, россия