https://ria.ru/20230723/snaryady-1885845963.html

ВСУ обстреляли Золотаревку в ЛНР кассетными снарядами, сообщил источник

ВСУ обстреляли Золотаревку в ЛНР кассетными снарядами, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2023

ВСУ обстреляли Золотаревку в ЛНР кассетными снарядами, сообщил источник

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами село Золотаревка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T22:48

2023-07-23T22:48

2023-07-23T23:19

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

в мире

сша

украина

джо байден

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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами село Золотаревка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Начали использовать кассетные боеприпасы, применили по селу Золотаревка в ЛНР. Информация о пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.По его словам, найденные фрагменты боеприпасов говорят о том, что Киев получил их от западных партнеров.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев снарядами такого типа. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".Особенность таких снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html

https://ria.ru/20230722/spetsoperatsiya-1885744154.html

луганская народная республика

сша

украина

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, сша, украина, джо байден, мария захарова, human rights watch