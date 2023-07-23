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После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 23.07.2023
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00:40 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/sklad-1885753262.html
После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек
После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 23.07.2023
После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек
Двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, оказана... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T00:40
2023-07-23T00:40
происшествия
красногвардейский район
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, сообщает пресс-служба минздрава."Четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов. В пунктах временного размещения работают также специалисты из поликлиник района. Двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.Атака на складРанее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за атаки беспилотника на полуострове произошла детонация на складе боеприпасов."В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", - написал он в Telegram-канале.Жителей в радиусе пяти километров от склада решили эвакуировать. Также было приостановлено движение поездов по Крымской железной дороге между станциями Ефремовская и Пролетная. Для доставки пассажиров четырех поездов дальнего следования задействовали автобусы. Позднее железнодорожное сообщение было возобновлено."Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах", - заявил Аксенов.Пожар на полигонеЭто не первое за последние дни ЧП с боеприпасами в Крыму. В среду участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Было принято решение эвакуировать более двух тысяч человек из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.Позднее советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат фактически признал, что ВСУ нанесли удар по полигону в Крыму ракетой западного производства: отвечая на вопрос, чем можно было ударить по полигону, он напомнил о наличии у Киева американских и британских ракет дальнего радиуса действия – HARM и Storm Shadow.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
https://ria.ru/20230722/mest-1885691649.html
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красногвардейский район
россия
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происшествия, красногвардейский район, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), мария захарова, вооруженные силы украины
Происшествия, Красногвардейский район, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек

Минздрав: в Крыму госпитализировали четверых эвакуированных после ЧП на складе боеприпасов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Крыму
Автомобиль скорой помощи в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, сообщает пресс-служба минздрава.
«
"Четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов. В пунктах временного размещения работают также специалисты из поликлиник района. Двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.
Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.

Атака на склад

Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за атаки беспилотника на полуострове произошла детонация на складе боеприпасов.
"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", - написал он в Telegram-канале.
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Жителей в радиусе пяти километров от склада решили эвакуировать. Также было приостановлено движение поездов по Крымской железной дороге между станциями Ефремовская и Пролетная. Для доставки пассажиров четырех поездов дальнего следования задействовали автобусы. Позднее железнодорожное сообщение было возобновлено.
"Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах", - заявил Аксенов.

Пожар на полигоне

Это не первое за последние дни ЧП с боеприпасами в Крыму. В среду участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Было принято решение эвакуировать более двух тысяч человек из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.
Позднее советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат фактически признал, что ВСУ нанесли удар по полигону в Крыму ракетой западного производства: отвечая на вопрос, чем можно было ударить по полигону, он напомнил о наличии у Киева американских и британских ракет дальнего радиуса действия – HARM и Storm Shadow.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
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ПроисшествияКрасногвардейский районРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Мария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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