https://ria.ru/20230723/sklad-1885753262.html

После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек

После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 23.07.2023

После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек

Двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, оказана... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T00:40

2023-07-23T00:40

2023-07-23T00:40

происшествия

красногвардейский район

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, сообщает пресс-служба минздрава."Четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов. В пунктах временного размещения работают также специалисты из поликлиник района. Двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.Атака на складРанее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за атаки беспилотника на полуострове произошла детонация на складе боеприпасов."В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", - написал он в Telegram-канале.Жителей в радиусе пяти километров от склада решили эвакуировать. Также было приостановлено движение поездов по Крымской железной дороге между станциями Ефремовская и Пролетная. Для доставки пассажиров четырех поездов дальнего следования задействовали автобусы. Позднее железнодорожное сообщение было возобновлено."Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах", - заявил Аксенов.Пожар на полигонеЭто не первое за последние дни ЧП с боеприпасами в Крыму. В среду участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Было принято решение эвакуировать более двух тысяч человек из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.Позднее советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат фактически признал, что ВСУ нанесли удар по полигону в Крыму ракетой западного производства: отвечая на вопрос, чем можно было ударить по полигону, он напомнил о наличии у Киева американских и британских ракет дальнего радиуса действия – HARM и Storm Shadow.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

https://ria.ru/20230722/mest-1885691649.html

https://ria.ru/20230722/ataki-1885664887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, красногвардейский район, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), мария захарова, вооруженные силы украины