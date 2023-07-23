После ЧП на складе боеприпасов в Крыму госпитализировали четырех человек
Минздрав: в Крыму госпитализировали четверых эвакуированных после ЧП на складе боеприпасов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, сообщает пресс-служба минздрава.
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"Четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов. В пунктах временного размещения работают также специалисты из поликлиник района. Двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.
Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, при необходимости их задействуют.
Атака на склад
Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за атаки беспилотника на полуострове произошла детонация на складе боеприпасов.
"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", - написал он в Telegram-канале.
Жителей в радиусе пяти километров от склада решили эвакуировать. Также было приостановлено движение поездов по Крымской железной дороге между станциями Ефремовская и Пролетная. Для доставки пассажиров четырех поездов дальнего следования задействовали автобусы. Позднее железнодорожное сообщение было возобновлено.
"Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах", - заявил Аксенов.
Пожар на полигоне
Это не первое за последние дни ЧП с боеприпасами в Крыму. В среду участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Было принято решение эвакуировать более двух тысяч человек из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.
Позднее советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат фактически признал, что ВСУ нанесли удар по полигону в Крыму ракетой западного производства: отвечая на вопрос, чем можно было ударить по полигону, он напомнил о наличии у Киева американских и британских ракет дальнего радиуса действия – HARM и Storm Shadow.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.