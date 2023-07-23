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Кинолог дал рекомендации желающим завести щенка - РИА Новости, 23.07.2023
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03:10 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/schenki-1885757703.html
Кинолог дал рекомендации желающим завести щенка
Кинолог дал рекомендации желающим завести щенка - РИА Новости, 23.07.2023
Кинолог дал рекомендации желающим завести щенка
Каждому будущему собаководу, который уже определился с породой и собрался приобретать питомца, нужно подготовить свой дом к появлению животного, а также... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T03:10
2023-07-23T03:10
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каждому будущему собаководу, который уже определился с породой и собрался приобретать питомца, нужно подготовить свой дом к появлению животного, а также приобрести необходимый инвентарь и познакомиться со специалистами, помощь которых может понадобиться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Перед появлением собаки в доме важно сделать все, чтобы питомцу было комфортно и безопасно. Для этого пройдите по дому, уберите предметы, которые могут быть вредны для питомца или потенциально опасны: маленькие щенки любят все изучать, иногда они пробуют окружающие предметы на зуб. Обустройте уютное место собаке, приготовьте игрушки, корм, амуницию, а также уходовые средства и инструменты", - сказал Голубев. Сначала документОн призвал будущих собаководов убедиться в том, что у собаки есть документы. Вне зависимости от породы, вместе с питомцем нужно получить ветеринарный паспорт, желательно международного образца. Кинолог пояснил, что это основной документ для любой собаки, в котором содержится как информация о самом животном, так и данные владельца. В ветеринарном паспорте щенка должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации, а также даты обработки от паразитов, уточнил Голубев. Он также настоятельно порекомендовал уточнить у заводчика, когда нужно сделать следующую прививку. "Кроме того, у щенка, который рожден в зарегистрированном питомнике, должно быть клеймо. Также вместе с щенком заводчик дает метрику - первичный документ, на основании которого впоследствии может быть оформлена родословная", - добавил президент РКФ. Общее и частноеПо его словам, чтобы сделать дом безопасным и комфортным местом для собаки, первым делом квартиру нужно внимательно осмотреть и убрать все, что может навредить питомцу. Опасными могут оказаться стеклянные вазы, другие хрупкие и бьющиеся предметы, провода, лекарства, бытовая химия, острые и колющие предметы. Тех, кто берет в дом щенка, он предупредил, что малыши, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются что-то погрызть. Если взрослые собаки берутся за это от скуки или стресса, то щенки так познают мир, подчеркнул кинолог. Кроме того, собаке нужно подготовить свое уютное место, где она будет отдыхать и спать. Для этого подойдет мягкая лежанка или клетка (если хозяин планирует приучать собаку к ней). Питомца не стоит размещать на проходе или на сквозняке. Важно, чтобы у него было свое лично пространство, в котором ему будет комфортно и уютно, отметил Голубев. Более того, если животному не понравится выбранное место, то хозяину стоит позволить питомцу самостоятельно изучить пространство и обозначить удобное для него место отдыха. "Также определите, где будут стоять собачьи миски. Для собаки потребуется минимум две миски - одна для воды, другая для еды. Лучше всего подойдут керамические или металлические, поскольку собака не сможет их сгрызть", - добавил кинолог. Знать, к кому обратитьсяСреди других важных вещей, которые нужно будет приобрести собаке, он назвал амуницию, то есть поводок, ошейник, намордник, игрушки, уходовые средства (шампунь, кондиционер, лосьон для ушей и глаз), а также щётку и когтерез. Не лишним будет познакомиться с проверенными специалистами. Хотя бы раз в год для проведения планового осмотра и необходимых манипуляций собаководы обращаются за помощью к ветеринарному врачу, поэтому важно найти подходящего специалиста до того, как собака попадет домой, сказал Голубев. Также новоиспечённому хозяину может потребоваться специалист по дрессировке собак. Чтобы найти хорошего специалиста, можно обратиться за помощью к заводчику. Он может дать рекомендации того специалиста, которому доверяет, заверил президент РКФ.
https://ria.ru/20230716/sobaka-1884422012.html
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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Кинолог дал рекомендации желающим завести щенка

Кинолог Голубев: собравшимся завести щенка нужно освободить дом от опасных предметов

© Pixabay / BLACK17BGЩенок померанского шпица
Щенок померанского шпица - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Pixabay / BLACK17BG
Щенок померанского шпица . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каждому будущему собаководу, который уже определился с породой и собрался приобретать питомца, нужно подготовить свой дом к появлению животного, а также приобрести необходимый инвентарь и познакомиться со специалистами, помощь которых может понадобиться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Перед появлением собаки в доме важно сделать все, чтобы питомцу было комфортно и безопасно. Для этого пройдите по дому, уберите предметы, которые могут быть вредны для питомца или потенциально опасны: маленькие щенки любят все изучать, иногда они пробуют окружающие предметы на зуб. Обустройте уютное место собаке, приготовьте игрушки, корм, амуницию, а также уходовые средства и инструменты", - сказал Голубев.

Сначала документ

Он призвал будущих собаководов убедиться в том, что у собаки есть документы. Вне зависимости от породы, вместе с питомцем нужно получить ветеринарный паспорт, желательно международного образца. Кинолог пояснил, что это основной документ для любой собаки, в котором содержится как информация о самом животном, так и данные владельца.
В ветеринарном паспорте щенка должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации, а также даты обработки от паразитов, уточнил Голубев. Он также настоятельно порекомендовал уточнить у заводчика, когда нужно сделать следующую прививку.
"Кроме того, у щенка, который рожден в зарегистрированном питомнике, должно быть клеймо. Также вместе с щенком заводчик дает метрику - первичный документ, на основании которого впоследствии может быть оформлена родословная", - добавил президент РКФ.

Общее и частное

По его словам, чтобы сделать дом безопасным и комфортным местом для собаки, первым делом квартиру нужно внимательно осмотреть и убрать все, что может навредить питомцу. Опасными могут оказаться стеклянные вазы, другие хрупкие и бьющиеся предметы, провода, лекарства, бытовая химия, острые и колющие предметы.
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Тех, кто берет в дом щенка, он предупредил, что малыши, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются что-то погрызть. Если взрослые собаки берутся за это от скуки или стресса, то щенки так познают мир, подчеркнул кинолог.
Кроме того, собаке нужно подготовить свое уютное место, где она будет отдыхать и спать. Для этого подойдет мягкая лежанка или клетка (если хозяин планирует приучать собаку к ней). Питомца не стоит размещать на проходе или на сквозняке. Важно, чтобы у него было свое лично пространство, в котором ему будет комфортно и уютно, отметил Голубев. Более того, если животному не понравится выбранное место, то хозяину стоит позволить питомцу самостоятельно изучить пространство и обозначить удобное для него место отдыха.
"Также определите, где будут стоять собачьи миски. Для собаки потребуется минимум две миски - одна для воды, другая для еды. Лучше всего подойдут керамические или металлические, поскольку собака не сможет их сгрызть", - добавил кинолог.

Знать, к кому обратиться

Среди других важных вещей, которые нужно будет приобрести собаке, он назвал амуницию, то есть поводок, ошейник, намордник, игрушки, уходовые средства (шампунь, кондиционер, лосьон для ушей и глаз), а также щётку и когтерез.
Не лишним будет познакомиться с проверенными специалистами. Хотя бы раз в год для проведения планового осмотра и необходимых манипуляций собаководы обращаются за помощью к ветеринарному врачу, поэтому важно найти подходящего специалиста до того, как собака попадет домой, сказал Голубев.
Также новоиспечённому хозяину может потребоваться специалист по дрессировке собак. Чтобы найти хорошего специалиста, можно обратиться за помощью к заводчику. Он может дать рекомендации того специалиста, которому доверяет, заверил президент РКФ.
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