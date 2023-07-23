https://ria.ru/20230723/samolet-1885849632.html
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек - РИА Новости, 24.07.2023
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек
Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета "Антонов" в аэропорту суданского города Порт-Судан, говорится в заявлении армии Судана. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-23T23:40
2023-07-23T23:40
2023-07-24T02:22
в мире
судан
порт-судан
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ТУНИС, 23 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета "Антонов" в аэропорту суданского города Порт-Судан, говорится в заявлении армии Судана.По данным суданских военных, самолет разбился из-за технической неисправности. Среди погибших — четверо военных.Конкретная модель упавшего самолета не называется.
https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, порт-судан
В мире, Судан, Порт-Судан
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек
Армия Судана сообщила о девяти погибших при крушении транспортного самолета "Антонов"
ТУНИС, 23 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета "Антонов" в аэропорту суданского города Порт-Судан, говорится в заявлении армии Судана.
По данным суданских военных, самолет разбился из-за технической неисправности. Среди погибших — четверо военных.
Конкретная модель упавшего самолета не называется.
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии