https://ria.ru/20230723/samolet-1885849632.html

В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек

В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек - РИА Новости, 24.07.2023

В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек

Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета "Антонов" в аэропорту суданского города Порт-Судан, говорится в заявлении армии Судана. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-23T23:40

2023-07-23T23:40

2023-07-24T02:22

в мире

судан

порт-судан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102418/79/1024187987_0:318:2510:1730_1920x0_80_0_0_43fb4dfe787865354f623606313cf137.jpg

ТУНИС, 23 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета "Антонов" в аэропорту суданского города Порт-Судан, говорится в заявлении армии Судана.По данным суданских военных, самолет разбился из-за технической неисправности. Среди погибших — четверо военных.Конкретная модель упавшего самолета не называется.

https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html

судан

порт-судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, порт-судан