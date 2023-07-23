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В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек - РИА Новости, 24.07.2023
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23:40 23.07.2023 (обновлено: 02:22 24.07.2023)
https://ria.ru/20230723/samolet-1885849632.html
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек - РИА Новости, 24.07.2023
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек
Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета "Антонов" в аэропорту суданского города Порт-Судан, говорится в заявлении армии Судана. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-23T23:40
2023-07-24T02:22
в мире
судан
порт-судан
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ТУНИС, 23 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета "Антонов" в аэропорту суданского города Порт-Судан, говорится в заявлении армии Судана.По данным суданских военных, самолет разбился из-за технической неисправности. Среди погибших — четверо военных.Конкретная модель упавшего самолета не называется.
https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html
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в мире, судан, порт-судан
В мире, Судан, Порт-Судан
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек

Армия Судана сообщила о девяти погибших при крушении транспортного самолета "Антонов"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТранспортный самолет АН-12
Транспортный самолет АН-12 - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Транспортный самолет АН-12. Архивное фото
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ТУНИС, 23 июл - РИА Новости. Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета "Антонов" в аэропорту суданского города Порт-Судан, говорится в заявлении армии Судана.
По данным суданских военных, самолет разбился из-за технической неисправности. Среди погибших — четверо военных.
Конкретная модель упавшего самолета не называется.
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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24 мая, 23:13
 
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