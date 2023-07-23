https://ria.ru/20230723/samokat-1885764459.html

В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов

В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов - РИА Новости, 23.07.2023

В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов

В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, в том числе введение для них номерных знаков, об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:03

2023-07-23T08:03

2023-07-23T08:03

сингапур (город)

шанхай

барселона (город)

владимир сипягин

лдпр

госдума рф

авто

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, в том числе введение для них номерных знаков, об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от либерал-демократов Владимир Сипягин. "Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 километров в час. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты", - сообщил Сипягин. Также, по его словам, надо запретить движение в дождь и скользкую погоду быстрее 5 километров в час. "И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или "зебре". Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения. Конечно, все эти правила ЛДПР будем предлагать для внесения в КоАП", - сообщил депутат. По его словам, сегодня попытки создать правила для самокатчиков не дают должного результата, количество аварий не сокращается, а значит, нужно подходит к этому вопросу иначе. "Мы сейчас находимся на развилке: или мы сможем интегрировать этот новый и во многом очень удобный транспорт в нашу городскую среду, или придется от него отказаться полностью, как в Сингапуре, Шанхае, Барселоне и многих других странах и городах", - отметил он.

https://ria.ru/20230705/samokaty-1882283071.html

сингапур (город)

шанхай

барселона (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сингапур (город), шанхай, барселона (город), владимир сипягин, лдпр, госдума рф, авто