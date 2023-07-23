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В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов - РИА Новости, 23.07.2023
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08:03 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/samokat-1885764459.html
В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов
В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов - РИА Новости, 23.07.2023
В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов
В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, в том числе введение для них номерных знаков, об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:03
2023-07-23T08:03
сингапур (город)
шанхай
барселона (город)
владимир сипягин
лдпр
госдума рф
авто
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, в том числе введение для них номерных знаков, об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от либерал-демократов Владимир Сипягин. "Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 километров в час. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты", - сообщил Сипягин. Также, по его словам, надо запретить движение в дождь и скользкую погоду быстрее 5 километров в час. "И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или "зебре". Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения. Конечно, все эти правила ЛДПР будем предлагать для внесения в КоАП", - сообщил депутат. По его словам, сегодня попытки создать правила для самокатчиков не дают должного результата, количество аварий не сокращается, а значит, нужно подходит к этому вопросу иначе. "Мы сейчас находимся на развилке: или мы сможем интегрировать этот новый и во многом очень удобный транспорт в нашу городскую среду, или придется от него отказаться полностью, как в Сингапуре, Шанхае, Барселоне и многих других странах и городах", - отметил он.
https://ria.ru/20230705/samokaty-1882283071.html
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сингапур (город), шанхай, барселона (город), владимир сипягин, лдпр, госдума рф, авто
Сингапур (город), Шанхай, Барселона (город), Владимир Сипягин, ЛДПР, Госдума РФ, Авто
В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов

В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов и моноколес

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамокаты
Самокаты - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самокаты. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, в том числе введение для них номерных знаков, об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от либерал-демократов Владимир Сипягин.
«
"Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 километров в час. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты", - сообщил Сипягин.
Также, по его словам, надо запретить движение в дождь и скользкую погоду быстрее 5 километров в час.
"И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или "зебре". Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения. Конечно, все эти правила ЛДПР будем предлагать для внесения в КоАП", - сообщил депутат.
По его словам, сегодня попытки создать правила для самокатчиков не дают должного результата, количество аварий не сокращается, а значит, нужно подходит к этому вопросу иначе. "Мы сейчас находимся на развилке: или мы сможем интегрировать этот новый и во многом очень удобный транспорт в нашу городскую среду, или придется от него отказаться полностью, как в Сингапуре, Шанхае, Барселоне и многих других странах и городах", - отметил он.
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Сингапур (город)ШанхайБарселона (город)Владимир СипягинЛДПРГосдума РФАвто
 
 
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