В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов
В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов и моноколес
Самокаты. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, в том числе введение для них номерных знаков, об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от либерал-демократов Владимир Сипягин.
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"Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 километров в час. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты", - сообщил Сипягин.
Также, по его словам, надо запретить движение в дождь и скользкую погоду быстрее 5 километров в час.
"И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или "зебре". Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения. Конечно, все эти правила ЛДПР будем предлагать для внесения в КоАП", - сообщил депутат.
По его словам, сегодня попытки создать правила для самокатчиков не дают должного результата, количество аварий не сокращается, а значит, нужно подходит к этому вопросу иначе. "Мы сейчас находимся на развилке: или мы сможем интегрировать этот новый и во многом очень удобный транспорт в нашу городскую среду, или придется от него отказаться полностью, как в Сингапуре, Шанхае, Барселоне и многих других странах и городах", - отметил он.