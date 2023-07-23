https://ria.ru/20230723/rosfinmonitoring-1885774082.html
Росфинмониторинг напомнил о популярном виде мошенничества
Росфинмониторинг напомнил о популярном виде мошенничества - РИА Новости, 23.07.2023
Росфинмониторинг напомнил о популярном виде мошенничества
Росфинмониторинг продолжает отмечать случаи мошенничества, когда злоумышленники от имени службы сообщают о "блокировке" денежных средств, заявили в пресс-службе РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T10:08
2023-07-23T10:08
2023-07-23T15:30
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает отмечать случаи мошенничества, когда злоумышленники от имени службы сообщают о "блокировке" денежных средств, заявили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос РИА Новости. "Росфинмониторингом также отмечаются случаи мошенничества, когда гражданам поступают звонки и электронные письма от имени ведомства с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (штраф, пеня, комиссия и другие)", — уточнили в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг не рассылает таких писем и не звонит по таким поводам. Гражданам также следует соблюдать общие рекомендации: не сообщать свои паспортные данные и данные банковских карт, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, при инвестировании денежных средств проверять наличие подтвержденной информации — лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке и сведений в реестрах Банка России, указывает ведомство. "Одновременно обращаем внимание на общие признаки сомнительности: обещание высокой доходности инвестиционного проекта; гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг), агрессивная реклама в сети Интернет, отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации", — указывается в сообщении.В начале февраля Росфинмониторинг отметил увеличение количества случаев звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с "извещениями" о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами.
https://ria.ru/20230630/evakuator-1881337428.html
https://ria.ru/20230716/perevody-1884434381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Росфинмониторинг напомнил о популярном виде мошенничества
Мошенники продолжают предлагать разблокировать средства от имени Росфинмониторинга
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает отмечать случаи мошенничества, когда злоумышленники от имени службы сообщают о "блокировке" денежных средств, заявили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос РИА Новости.
"Росфинмониторингом также отмечаются случаи мошенничества, когда гражданам поступают звонки и электронные письма от имени ведомства с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (штраф, пеня, комиссия и другие)", — уточнили в пресс-службе.
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В ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг не рассылает таких писем и не звонит по таким поводам. Гражданам также следует соблюдать общие рекомендации: не сообщать свои паспортные данные и данные банковских карт, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, при инвестировании денежных средств проверять наличие подтвержденной информации — лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке и сведений в реестрах Банка России, указывает ведомство.
"Одновременно обращаем внимание на общие признаки сомнительности: обещание высокой доходности инвестиционного проекта; гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг), агрессивная реклама в сети Интернет, отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации", — указывается в сообщении.
В начале февраля Росфинмониторинг отметил увеличение количества случаев звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с "извещениями" о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами.
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