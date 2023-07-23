https://ria.ru/20230723/rodos-1885794371.html

На Родосе проводят крупнейшую операцию по эвакуации людей в истории Греции

На Родосе проводят крупнейшую операцию по эвакуации людей в истории Греции - РИА Новости, 23.07.2023

На Родосе проводят крупнейшую операцию по эвакуации людей в истории Греции

На Родосе из-за пожаров эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции, сообщило греческое... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T13:41

2023-07-23T13:41

2023-07-23T14:51

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АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости. На Родосе из-за пожаров эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции, сообщило греческое государственное телевидение ERT. Пожар на Родосе начался во вторник, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. "В связи с продолжающимся пожаром, высота пламени которого во многих местах превышала пять метров, и дующим в районе в ночное время сильным ветром была завершена превентивная эвакуация населенных пунктов, которым угрожал огонь. Это крупнейшая операция по транспортировке жителей и туристов в безопасные места, которая когда-либо проводилась в стране, поскольку, по первым оценкам полиции, была проведена профилактическая эвакуация около 19 тысяч человек. 16 тысяч человек были перевезены по суше и 3 тысячи по морю", - сообщил телеканал. Согласно данным Управления полиции Додеканеса, в качестве меры предосторожности были эвакуированы населенные пункты Киотари, Геннадион, Пилонас, Лаэрма, Лардос, Линдос, Калатос Малона, Асклипио, Пефки, Массари, Хараки, а также люди из отелей в этих районах. "Многие пожилые люди и инвалиды были перевезены на служебных полицейских автомобилях, наибольшее количество граждан передвигалось на туристических автобусах, катерах Береговой охраны и частных судах, направленных Береговой охраной. В медицинские учреждения поступило девять человек с респираторными заболеваниями, которым была оказана немедленная первая помощь и сразу после этого они уехали. Пока зарегистрированы только две госпитализации: человек с переломом в результате падения при эвакуации из отеля и 31-летняя беременная женщина в родильном доме, которая в добром здравии и находится под наблюдением", - сообщил ERT. Туроператоры отдали указания, чтобы в районы, пострадавшие от пожара, чартерные рейсы прибывали пустыми - забирать тех туристов, которые хотят покинуть остров, а министерство иностранных дел организовало "точку" в аэропорту Родоса для быстрой обработки проездных документов. Телеканал сообщил, что дополнительно три самолета (Canadair и два Air Tractor) будут помогать в тушении пожаров. Всего на острове действуют 15 пожарных самолетов и вертолетов, а также два вертолета координации.Кроме того, по данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, в некоторых районах Родоса наблюдаются перебои в работе Интернета.

https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, родос, греция