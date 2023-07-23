https://ria.ru/20230723/rodos-1885752813.html
На греческом Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за пожаров
На греческом Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за пожаров - РИА Новости, 23.07.2023
На греческом Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за пожаров
Из-за сильных лесных пожаров на греческом острове Родос эвакуируют 30 тысяч человек из районов, которым угрожает огонь, сообщил глава муниципальной организации... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T00:19
2023-07-23T00:19
2023-07-23T00:19
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АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости. Из-за сильных лесных пожаров на греческом острове Родос эвакуируют 30 тысяч человек из районов, которым угрожает огонь, сообщил глава муниципальной организации культуры и спорта Терис Хаджииоанну местному новостному порталу rodiaki.gr. На Родосе пятый день бушует сильный лесной пожар, начавшийся во вторник в центральной части и дошедший до побережья на юго-восточной части острова. "Продолжается крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе. По словам Хаджииоанну, при содействии береговой охраны, вооруженных сил и местных властей, которые мобилизовали десятки автобусов, эвакуируют более 30 тысяч человек", - сообщил портал. В Линдос уже прибыли первые автобусы с сотнями туристов, которые остановились в гостиничных номерах в этом районе, а полиция сообщает, что около 15 тысяч человек получили приказ об эвакуации. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сказал телеканалу Mega, что очень трудно потушить огонь, когда дует сильный ветер. "Предпринимаются очень большие усилия, чтобы перевезти наших туристов. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах, где горит, их около восьми тысяч", - сообщил Тараслиас. Вместе с местными жителями в районах было порядка 15 тысяч человек. По его словам, с побережья туристов перевозят плавсредствами - катерами, лодками судами. Эвакуированы уже 2,5 тысячи человек. "К счастью, на данный момент мы не потеряли ни одной человеческой жизни. Мы сейчас боремся и за будущее нашего острова", - сказал вице-мэр. Портал rodiaki.gr сообщил, что врачи скорой помощи оказали первую помощь более чем 60 человекам, у которых были проблемы с дыханием. В больницы доставлены четверо взрослых и двое новорожденных. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий.
https://ria.ru/20230722/pozhary-1885635030.html
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родос, в мире
На греческом Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за пожаров
На греческом острове Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за сильных лесных пожаров
АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости.
Из-за сильных лесных пожаров на греческом острове Родос эвакуируют 30 тысяч человек из районов, которым угрожает огонь, сообщил глава муниципальной организации культуры и спорта Терис Хаджииоанну местному новостному порталу rodiaki.gr
.
На Родосе пятый день бушует сильный лесной пожар, начавшийся во вторник в центральной части и дошедший до побережья на юго-восточной части острова.
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"Продолжается крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе. По словам Хаджииоанну, при содействии береговой охраны, вооруженных сил и местных властей, которые мобилизовали десятки автобусов, эвакуируют более 30 тысяч человек", - сообщил портал.
В Линдос уже прибыли первые автобусы с сотнями туристов, которые остановились в гостиничных номерах в этом районе, а полиция сообщает, что около 15 тысяч человек получили приказ об эвакуации.
Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сказал телеканалу Mega, что очень трудно потушить огонь, когда дует сильный ветер.
"Предпринимаются очень большие усилия, чтобы перевезти наших туристов. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах, где горит, их около восьми тысяч", - сообщил Тараслиас.
Вместе с местными жителями в районах было порядка 15 тысяч человек.
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По его словам, с побережья туристов перевозят плавсредствами - катерами, лодками судами. Эвакуированы уже 2,5 тысячи человек.
"К счастью, на данный момент мы не потеряли ни одной человеческой жизни. Мы сейчас боремся и за будущее нашего острова", - сказал вице-мэр.
Портал rodiaki.gr сообщил, что врачи скорой помощи оказали первую помощь более чем 60 человекам, у которых были проблемы с дыханием. В больницы доставлены четверо взрослых и двое новорожденных.
Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий.
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