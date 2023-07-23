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В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023
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20:38 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/rassledovanie-1885837411.html
В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева
В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023
В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева
Синдикат (профсоюз) египетских журналистов призвал провести прозрачное расследование убийства украинскими военными корреспондента РИА Новости Ростислава... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T20:38
2023-07-23T20:38
в мире
египет
ростислав журавлев
оон
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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КАИР, 23 июл - РИА Новости. Синдикат (профсоюз) египетских журналистов призвал провести прозрачное расследование убийства украинскими военными корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил его глава Халед аль-Бальши. По его словам, синдикат египетских журналистов осуждает убийство Ростислава Журавлева. Нанесение ударов по журналистам, отметил он, направлено на то, чтобы "воспрепятствовать им выполнять свой долг - доносить правду до людей из зон конфликтов". "Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами, а также других преступлений, направленных против журналистов во всем мире", - сказал аль-Бальши. Он также отметил, что "расследование должно быть беспристрастным, а его результаты преданы огласке". Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885751767.html
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885749666.html
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в мире, египет, ростислав журавлев, оон, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Египет, Ростислав Журавлев, ООН, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева

Профсоюз журналистов Египта призвал расследовать гибель военкора Ростислава Журавлева

© Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
© Нежурка/Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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КАИР, 23 июл - РИА Новости. Синдикат (профсоюз) египетских журналистов призвал провести прозрачное расследование убийства украинскими военными корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил его глава Халед аль-Бальши.
По его словам, синдикат египетских журналистов осуждает убийство Ростислава Журавлева. Нанесение ударов по журналистам, отметил он, направлено на то, чтобы "воспрепятствовать им выполнять свой долг - доносить правду до людей из зон конфликтов".
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева
22 июля, 23:52
«
"Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами, а также других преступлений, направленных против журналистов во всем мире", - сказал аль-Бальши.
Он также отметил, что "расследование должно быть беспристрастным, а его результаты преданы огласке".
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
22 июля, 23:23
 
В миреЕгипетРостислав ЖуравлевООНУмер военкор Ростислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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