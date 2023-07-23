https://ria.ru/20230723/raketa-1885800406.html
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.07.2023
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов
Спасо-Преображенский собор в Одессе минувшей ночью был поражен украинской ракетой системы ПВО, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:44
2023-07-23T14:44
2023-07-23T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Спасо-Преображенский собор в Одессе минувшей ночью был поражен украинской ракетой системы ПВО, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее в воскресенье в Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. "К нам поступает достоверная информация от источников и жителей одесского региона, что Спасо-Преображенский собор, находящийся в центре города, был поражен в результате нештатно сработавшей ракеты украинской ПВО. При этом киевский режим, осознавая свою причастность к преступлению, стремится переложить вину на Россию", - сказал РИА Новости Рогов.Кроме того, по его словам, одна из ракет украинской системы ПВО упала в Одессе на многоквартирный дом.
https://ria.ru/20230302/raketa-1855276671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов
Рогов: в Спасо-Преображенский собор в Одессе ночью попала украинская ракета системы ПВО