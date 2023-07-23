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На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 23.07.2023 (обновлено: 14:47 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/raketa-1885800406.html
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.07.2023
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов
Спасо-Преображенский собор в Одессе минувшей ночью был поражен украинской ракетой системы ПВО, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:44
2023-07-23T14:47
в мире
одесса
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Спасо-Преображенский собор в Одессе минувшей ночью был поражен украинской ракетой системы ПВО, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее в воскресенье в Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. &quot;К нам поступает достоверная информация от источников и жителей одесского региона, что Спасо-Преображенский собор, находящийся в центре города, был поражен в результате нештатно сработавшей ракеты украинской ПВО. При этом киевский режим, осознавая свою причастность к преступлению, стремится переложить вину на Россию&quot;, - сказал РИА Новости Рогов.Кроме того, по его словам, одна из ракет украинской системы ПВО упала в Одессе на многоквартирный дом.
https://ria.ru/20230302/raketa-1855276671.html
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в мире, одесса, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов

Рогов: в Спасо-Преображенский собор в Одессе ночью попала украинская ракета системы ПВО

© AP Photo / LibkosСпасо-Преображенский собор в Одессе
Спасо-Преображенский собор в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Libkos
Спасо-Преображенский собор в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Спасо-Преображенский собор в Одессе минувшей ночью был поражен украинской ракетой системы ПВО, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
«

"К нам поступает достоверная информация от источников и жителей одесского региона, что Спасо-Преображенский собор, находящийся в центре города, был поражен в результате нештатно сработавшей ракеты украинской ПВО. При этом киевский режим, осознавая свою причастность к преступлению, стремится переложить вину на Россию", - сказал РИА Новости Рогов.

Кроме того, по его словам, одна из ракет украинской системы ПВО упала в Одессе на многоквартирный дом.
Украинские пожарные осматривают место падения ракеты на многоэтажку в Запорожье. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы
2 марта, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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