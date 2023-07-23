Рейтинг@Mail.ru
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 23.07.2023 (обновлено: 10:26 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/predskazanie-1885753964.html
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена - РИА Новости, 23.07.2023
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена
Президент США Джо Байден более 30 лет назад в бытность сенатором сделал "поразительное" предсказание о том, что к 2020 году его "не будет в живых", пишет New... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T01:00
2023-07-23T10:26
в мире
сша
делавэр
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7db5f4088413b5334160f0e2720df3c.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден более 30 лет назад в бытность сенатором сделал "поразительное" предсказание о том, что к 2020 году его "не будет в живых", пишет New York Post.Издание опубликовало архивное видео 1991 года с выступлением нынешнего главы Белого дома в Детройтском юридическом колледже. На встрече Байден, будучи еще сенатором от штата Делавэр, рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые служат пожизненно.По его словам, решения избранных судей будут влиять на происходящее в стране "спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша, после того, как администрация президента Рейгана будет забыта"."Если судья (Дэвид. — Прим. ред.) Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру", — заявил тогда нынешний американский лидер.Как отмечает NYP, Байден ошибся в обоих случаях: судья Саутер ушел в отставку в 2009 году, а сам он жив и стал президентом страны. При этом глава Белого дома, вероятно, не смог бы предсказать возникающие вопросы о своей умственной и физической пригодности для работы на высшем посту, с которыми он сталкивается сейчас, резюмирует издание.
https://ria.ru/20230722/bayden-1885638581.html
сша
делавэр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b605a515001e60cf3cbfc118bad529ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, делавэр, джо байден
В мире, США, Делавэр, Джо Байден
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена

NYP: президент США Байден 30 лет назад предсказывал свою смерть к 2020 году

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден более 30 лет назад в бытность сенатором сделал "поразительное" предсказание о том, что к 2020 году его "не будет в живых", пишет New York Post.
Издание опубликовало архивное видео 1991 года с выступлением нынешнего главы Белого дома в Детройтском юридическом колледже. На встрече Байден, будучи еще сенатором от штата Делавэр, рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые служат пожизненно.
По его словам, решения избранных судей будут влиять на происходящее в стране "спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша, после того, как администрация президента Рейгана будет забыта".
"Если судья (Дэвид. — Прим. ред.) Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру", — заявил тогда нынешний американский лидер.
Как отмечает NYP, Байден ошибся в обоих случаях: судья Саутер ушел в отставку в 2009 году, а сам он жив и стал президентом страны. При этом глава Белого дома, вероятно, не смог бы предсказать возникающие вопросы о своей умственной и физической пригодности для работы на высшем посту, с которыми он сталкивается сейчас, резюмирует издание.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Названо событие, которое потопит Байдена
Вчера, 07:39
 
В миреСШАДелавэрДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала