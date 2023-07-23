https://ria.ru/20230723/predskazanie-1885753964.html
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена - РИА Новости, 23.07.2023
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена
Президент США Джо Байден более 30 лет назад в бытность сенатором сделал "поразительное" предсказание о том, что к 2020 году его "не будет в живых", пишет New... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T01:00
2023-07-23T01:00
2023-07-23T10:26
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден более 30 лет назад в бытность сенатором сделал "поразительное" предсказание о том, что к 2020 году его "не будет в живых", пишет New York Post.Издание опубликовало архивное видео 1991 года с выступлением нынешнего главы Белого дома в Детройтском юридическом колледже. На встрече Байден, будучи еще сенатором от штата Делавэр, рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые служат пожизненно.По его словам, решения избранных судей будут влиять на происходящее в стране "спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша, после того, как администрация президента Рейгана будет забыта"."Если судья (Дэвид. — Прим. ред.) Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру", — заявил тогда нынешний американский лидер.Как отмечает NYP, Байден ошибся в обоих случаях: судья Саутер ушел в отставку в 2009 году, а сам он жив и стал президентом страны. При этом глава Белого дома, вероятно, не смог бы предсказать возникающие вопросы о своей умственной и физической пригодности для работы на высшем посту, с которыми он сталкивается сейчас, резюмирует издание.
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в мире, сша, делавэр, джо байден
В мире, США, Делавэр, Джо Байден
"Уже умру": найдено страшное предсказание Байдена
NYP: президент США Байден 30 лет назад предсказывал свою смерть к 2020 году
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Президент США Джо Байден более 30 лет назад в бытность сенатором сделал "поразительное" предсказание о том, что к 2020 году его "не будет в живых", пишет New York Post
.
Издание опубликовало архивное видео 1991 года с выступлением нынешнего главы Белого дома в Детройтском юридическом колледже. На встрече Байден, будучи еще сенатором от штата Делавэр
, рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые служат пожизненно.
По его словам, решения избранных судей будут влиять на происходящее в стране "спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша, после того, как администрация президента Рейгана будет забыта".
"Если судья (Дэвид. — Прим. ред.) Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру", — заявил тогда нынешний американский лидер.
Как отмечает NYP, Байден ошибся в обоих случаях: судья Саутер ушел в отставку в 2009 году, а сам он жив и стал президентом страны. При этом глава Белого дома, вероятно, не смог бы предсказать возникающие вопросы о своей умственной и физической пригодности для работы на высшем посту, с которыми он сталкивается сейчас, резюмирует издание.
Названо событие, которое потопит Байдена