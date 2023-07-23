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Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 23.07.2023 (обновлено: 12:37 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/poteri-1885786403.html
Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин
Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин - РИА Новости, 23.07.2023
Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:22
2023-07-23T12:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
в мире
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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что, по оценкам США, со времен начала контртеррористической операции потери ВСУ составили 26 тысяч человек."Больше… уже больше", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885785749.html
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Варвара Скокшина
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, В мире
Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин

Путин: потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Росси Владимир Путин
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Росси Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что, по оценкам США, со времен начала контртеррористической операции потери ВСУ составили 26 тысяч человек.
"Больше… уже больше", - сказал Путин.
Лукашенко о помощи Западной Украине - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Лукашенко пообещал помочь Западной Украине, если она об этом попросит
12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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