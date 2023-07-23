https://ria.ru/20230723/poteri-1885786403.html

Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин

Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин - РИА Новости, 23.07.2023

Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:22

2023-07-23T12:22

2023-07-23T12:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

в мире

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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что, по оценкам США, со времен начала контртеррористической операции потери ВСУ составили 26 тысяч человек."Больше… уже больше", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885785749.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, владимир путин, россия, в мире