https://ria.ru/20230723/poteri-1885786403.html
Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин
Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин - РИА Новости, 23.07.2023
Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:22
2023-07-23T12:22
2023-07-23T12:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
в мире
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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что, по оценкам США, со времен начала контртеррористической операции потери ВСУ составили 26 тысяч человек."Больше… уже больше", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885785749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир путин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, В мире
Потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек, заявил Путин
Путин: потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тысяч человек