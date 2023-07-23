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При обстреле брянского села мужчина получил осколочное ранение - РИА Новости, 23.07.2023
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21:21 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/postradavshiy-1885841197.html
При обстреле брянского села мужчина получил осколочное ранение
При обстреле брянского села мужчина получил осколочное ранение - РИА Новости, 23.07.2023
При обстреле брянского села мужчина получил осколочное ранение
Один человек пострадал при украинском обстреле села Полевые Новоселки в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T21:21
2023-07-23T21:21
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при украинском обстреле села Полевые Новоселки в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Как ранее сообщал Богомаз, ВСУ совершили обстрел села Полевые Новоселки Суземского района. Повреждено одно жилое домовладение. Электричество отсутствовало в селах Павловичи и Полевые Новоселки. &quot;В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения&quot;, - написал Богомаз.Он уточнил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20230723/sela-1885818794.html
брянская область
суземский район
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брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле брянского села мужчина получил осколочное ранение

Богомаз: житель брянского села Полевые Новоселки получил осколочное ранение при обстреле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при украинском обстреле села Полевые Новоселки в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Как ранее сообщал Богомаз, ВСУ совершили обстрел села Полевые Новоселки Суземского района. Повреждено одно жилое домовладение. Электричество отсутствовало в селах Павловичи и Полевые Новоселки.
«

"В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения", - написал Богомаз.

Он уточнил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСуземский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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