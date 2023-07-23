https://ria.ru/20230723/postradavshiy-1885841197.html

При обстреле брянского села мужчина получил осколочное ранение

При обстреле брянского села мужчина получил осколочное ранение - РИА Новости, 23.07.2023

При обстреле брянского села мужчина получил осколочное ранение

Один человек пострадал при украинском обстреле села Полевые Новоселки в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T21:21

2023-07-23T21:21

2023-07-23T21:21

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при украинском обстреле села Полевые Новоселки в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Как ранее сообщал Богомаз, ВСУ совершили обстрел села Полевые Новоселки Суземского района. Повреждено одно жилое домовладение. Электричество отсутствовало в селах Павловичи и Полевые Новоселки. "В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения", - написал Богомаз.Он уточнил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20230723/sela-1885818794.html

брянская область

суземский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина